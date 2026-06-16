Se conoció testimonio del menor visto en balcón de Usaquén con extranjero que estaba en proceso de adoptarlo

El caso del ciudadano estadounidense que fue grabado junto a un niño en un balcón de un apartamento en el norte de Bogotá tuvo un nuevo giro luego de que se conociera una parte de la versión entregada por el menor ante las autoridades. El hecho, que inicialmente fue denunciado por vecinos como un presunto caso de abuso, continúa bajo revisión institucional.

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Los hechos ocurrieron el domingo 14 de junio en el sector de Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, donde habitantes del sector grabaron desde otro punto del conjunto residencial una escena que consideraron irregular. Después de la difusión de los videos en redes sociales y los llamados de la comunidad, las autoridades llegaron al lugar y activaron los protocolos de protección para los menores que se encontraban en el inmueble.

De acuerdo con la información conocida, el ciudadano extranjero estaba en Colombia junto con su pareja en medio de un proceso de adopción. En el apartamento había tres menores de edad, quienes fueron acompañados por un equipo de Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para la respectiva verificación de derechos y valoración médica.

¿Qué dijo el niño que estaba con el extranjero en el balcón?

Según reportó la unidad de investigación de El Tiempo, el menor habría explicado que el hombre lo llevó al balcón al parecer a tranquilizarlo, luego de una situación familiar que, según la versión conocida, estaría relacionada con un juguete, ya que supuestamente el niño de siete años habría estado “furioso” por esta situación. Esta declaración hace parte de los elementos que las autoridades deberán contrastar con los demás materiales del caso, entre ellos los informes médicos, las entrevistas y los registros audiovisuales.

Por tratarse de un menor de edad y de un hecho que fue denunciado inicialmente como un presunto abuso, las entidades competentes continúan con la revisión del caso. Hasta el momento, lo conocido públicamente apunta a que las primeras declaraciones habrían cambiado el rumbo inicial de la investigación, aunque no se ha conocido un cierre oficial del expediente.

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El extranjero quedó en libertad

Esta mañana de 16 de junio, se conoció que el ciudadano estadounidense quedó en libertad después de las audiencias realizadas el lunes 15 de junio. El medio indicó que no se le imputó ninguna conducta.

Aunque el extranjero fue dejado en libertad, la situación de los menores y la verificación de lo ocurrido continúan bajo revisión de las autoridades. La activación de los protocolos de protección permitió que el caso fuera atendido por las entidades competentes, mientras se analizan los elementos técnicos y testimoniales recaudados.

Por ahora, el testimonio conocido del niño hace parte del expediente. Serán las autoridades las encargadas de establecer, con base en las pruebas correspondientes, qué ocurrió realmente en el apartamento de Usaquén.

Si conoce o sospecha de un caso de violencia, maltrato o vulneración de derechos contra niños, niñas o adolescentes, puede comunicarse con la Línea 141 del ICBF, acudir a la Línea 123 en caso de emergencia o denunciar ante las autoridades competentes.