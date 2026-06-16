Tenía brazalete del INPEC, pero seguía robando: cayó el terror de las droguerías y comercios en Suba

Un hombre de 28 años, que actualmente cumple una condena de 9 años y 10 meses de prisión por hurto agravado y porte ilegal de armas, volvió a verse involucrado en un caso de robo ocurrido en un establecimiento comercial de Suba. El operativo se ejecutó luego de que el procesado, presuntamente, asaltara un establecimiento comercial utilizando un arma de fuego, a pesar de portar un brazalete electrónico de vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

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El caso se registró en el barrio La Campiña, en el norte de la capital, donde el sospechoso intimidó a la propietaria de un negocio para apoderarse de un computador portátil y dos teléfonos celulares de gama media. Luego del asalto, el hombre emprendió la huida a bordo de una motocicleta, lo que desencadenó un rastreo tecnológico inmediato por parte de las autoridades locales.

El rastreo satelital que frustró la fuga en un hotel

Según la Policía junto a la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la ubicación del presunto delincuente se consolidó en tiempo real gracias a los sistemas de geolocalización (GPS) integrados en uno de los dispositivos móviles robados. La señal satelital guio a las patrullas del cuadrante a través del sector, permitiendo identificar el punto exacto donde el hombre buscaba evadir el control policial.

El Teniente Coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba, detalló el procedimiento que dio cierre al operativo de persecución en la zona residencial:

“Adelantamos un plan candado logrando ubicar a esta persona tratando de ingresar a un hotel para esconderse. Es allí donde realizamos el procedimiento de captura en flagrancia. Logramos la recuperación de la totalidad de los elementos y la inmovilización de la motocicleta”.

Con la intervención en el establecimiento hotelero, los uniformados recuperaron los equipos tecnológicos e inmovilizaron el vehículo utilizado para el escape.

Presunta reincidencia en comercios del norte de Bogotá

Al momento de realizar el proceso de identificación en la base de datos judicial, los investigadores confirmaron que el detenido presentaba una medida vigente de detención domiciliaria, la cual quebrantaba al momento del robo. El uso del dispositivo de monitoreo electrónico no impidió que el sujeto se movilizara por las calles de la localidad portando armas de fuego.

Las autoridades judiciales evalúan la vinculación de este ciudadano con otros hechos delictivos denunciados recientemente bajo la misma modalidad de atraco en el sector. Al respecto, el comandante Botero señaló:

“En el momento del procedimiento de captura logramos establecer que esta persona presentaba un brazalete electrónico y que presentaba una sentencia condenatoria también por hurto calificado y agravado por nueve años, la cual debía cumplir en su lugar de domicilio, la cual se encontró estaba violando. Cuando estamos adelantando las investigaciones, estamos tratando de establecer la presunta participación de esta persona en otros hurtos a comercio aquí en la localidad de Suba”.

Reportes preliminares de la investigación penal apuntan a que el capturado sería el dinamizador de una serie de asaltos a mano armada contra locales comerciales específicos, afectando principalmente a droguerías, papelerías y supermercados de Suba.

El detenido y los elementos materiales probatorios fueron trasladados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas audiencias concentradas, la justicia penal al parecer le imputará el cargo de hurto calificado y agravado en flagrancia, sumado al delito de fuga de presos por la violación de su beneficio carcelario.