Ciudadano extranjero señalado por presunto abuso a menor en Usaquén quedó libre por falta de pruebas

El ciudadano extranjero que había sido señalado por vecinos inicialmente por un presunto abuso sexual contra un niño en un apartamento de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, fue dejado en libertad luego de que no se encontraran pruebas concluyentes para avanzar en la audiencia de legalización de captura.

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El caso generó amplia atención pública desde el domingo 14 de junio, después de que residentes del sector de Chicó Navarra grabaran y difundieran en redes sociales videos en los que se veía una situación en el balcón de un apartamento. La comunidad interpretó los hechos como un posible caso de abuso contra un menor de edad y alertó a las autoridades.

Después de la denuncia ciudadana, al lugar acudieron uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia, además de entidades encargadas de la protección de menores. El ciudadano estadounidense fue detenido y los niños que se encontraban en el inmueble quedaron bajo acompañamiento institucional, mientras se activaban las rutas de verificación de derechos y atención médica.

Exámenes preliminares no habrían confirmado la denuncia inicial

De acuerdo con información conocida, los dictámenes médicos practicados a los menores no habrían encontrado señales concluyentes de maltrato físico o abuso sexual. La versión preliminar que se abrió paso luego de que las valoraciones apuntaran a las imágenes difundidas en redes sociales pudieron haber sido interpretadas de una manera distinta a lo que habría ocurrido dentro del apartamento.

El menor de siete años habría explicado ante las autoridades que la situación observada por los vecinos supuestamente estaba relacionada con un episodio de molestia por un juguete. En esa versión, el adulto, a quien el niño identificaba afectivamente como su padre, a parecer lo habría llevado al balcón para ayudarlo a recuperar la calma.

El presidente Gustavo Petro también se refirió al caso y señaló que, si se confirmaban los indicios conocidos, la justicia debía garantizar los derechos del ciudadano estadounidense. Sin embargo, el proceso continúa sujeto a las decisiones de las autoridades competentes y a la valoración formal de los elementos recolectados.

Los menores quedaron bajo protección

En el apartamento se encontraban tres menores de edad, de cuatro, siete y 15 años, quienes fueron trasladados para valoración médica y quedaron bajo acompañamiento de la Defensoría de Familia, de acuerdo con información conocida durante la atención inicial del caso.

También se conoció que el ciudadano estadounidense había ingresado a Colombia el 6 de junio por el aeropuerto El Dorado, en calidad de turista, y que se encontraba en el país junto a su pareja en medio de un proceso de adopción internacional.

Aunque inicialmente el hombre fue señalado por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, los nuevos elementos médicos y testimoniales cambiaron el rumbo de la investigación. Por ahora, la Fiscalía deberá determinar si existen méritos para continuar con el proceso o si los hallazgos preliminares llevan a otra decisión judicial. Las autoridades también han pedido proteger la identidad de los menores involucrados y evitar la difusión de los videos originales, por tratarse de niños y adolescentes sujetos a especial protección constitucional.