Iván Cepeda reveló certificado médico para despejar dudas sobre su salud

Durante la tarde de este martes 16 de junio el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que la campaña de su rival, Abelardo de la Espriella, ha hecho eco de mensajes “inescrupulosos”. En medio de una rueda de prensa, Cepeda mostró un video que contiene información falsa según la cual él se encuentra “gravemente enfermo”.

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Ese contenido afirma falsamente que “le quedan pocos meses de vida” y que supuestamente sufre de un cáncer de colon que le hizo metástasis. Incluso señalan que detrás de todo hay un plan para que Aída Quilcué llegue a la Presidencia y luego nombre como su vicepresidente al actual primer mandatario, Gustavo Petro.

En la rueda de prensa, Cepeda no sólo desmintió completamente esta información, sino que también dio detalles de su verdadero estado de salud.

“Me permito entregar a la opinión pública un certificado médico que ha expedido el día 14 de junio a las 10:45 de la mañana el médico tratante de mi condición, el doctor Luis Leonardo Rojas Fuentes”, sostuvo Cepeda y destacó que el galeno es muy reconocido en su área.

Según explicó el candidato presidencial, el médico es parte de un equipo que lo viene tratando y le ha hecho seguimiento desde hace varios años.

Acto seguido, Cepeda leyó el contenido del certificado.

“El paciente presenta antecedente de Cáncer de Colon que fue tratado con cirugia y quimioterapia. En el curso de la enfermedad se documentó una recaida de la enfermedad que requirió nuevamente tratamiento de cirugia y quimioterapia. Desde el año 2022 se encuentra exclusivamente en seguimiento oncológico, con controles penódicos clinicos, estudios de laboratorio e imágenes, sin evidencia hasta el momento de nuevas recaídas de la enfermedad ni de complicaciones asociadas asociadas al tratamiento. Este certificado se expide a solicitud del interesado para los fines que considere pertinentes", reza el texto firmado por el médico.

En ese sentido, Cepeda aseguró que se encuentra bien de salud y despejó las dudas sobre su condición médica. Si bien señaló que como servidores públicos deben ser honestos sobre su historial clínico, también se trata de información que debe abordarse con respeto.

“Como ustedes pueden ver, mi estado de salud es óptimo en este momento. Estoy plenamente facultado, capacitado. Estoy en las mejores condiciones para ejercer no solamente lo que queda de esta campaña, sino en el futuro la Presidencia de la República”, apuntó Cepeda. “Así que el señor De la Espriella apela a lo peor, a las trampas y argucias para intentar de alguna manera eludir el asunto de fondo: desde hace varias semanas lo he retado a un debate en el que el país pueda escuchar de viva voz, cara a cara, en cualquier escenario que se defina”, concluyó Cepeda.