Iván Cepeda conmemora a su padre asesinado y comparte poema que él le escribió: “florecerán todos los árboles”

El candidato presidencial Iván Cepeda publicó este domingo 14 de junio, día del padre, un sentido mensaje para su papá, Manuel Cepeda, quien fue asesinado el 9 de agosto de 1994 por hacer parte de la Unión Patriótica. El también senador compartió un poema que le escribió su padre cuando él era apenas un bebé y, en un video, habló sobre el legado que le dejó en su carrera política.

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El escrito que exhibió en su perfil de Instagram se llama Lo Juro, y se ha vuelto popular en las últimas semanas en medio de la campaña del senador del Pacto Histórico.

Lo Juro

Florecerán todos los árboles

para ti, hijo mío.

y cantarán todos los ríos

y alumbrarán todos los soles

Contra ti, mi pequeño cóndor,

mi planeta recién nacido,

mi primer sistema solar,

mi espada plena de rocío,

no ululará la Sombra Grande

ni los Concéntricos Abismos

sino que en los ríos irás

hacia el Mar Nuevo, amanecido,

pez diademado por la aurora,

victorioso niño surgido a

florecer todos los árboles,

a cantar por todos los ríos

y a alumbrar con todos los soles

tú, hijo mío.

Adicionalmente, en otro video, expresó que su relación con su padre era entrañable y siempre tuvo un gran respeto y admiración por él, y contó que su muerte reorientó su vida y lo convirtió en quien es hoy en día.

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“El último recuerdo de mi padre es el momento en que nos abrazamos en la puerta de nuestro apartamento, cuando salía en la mañana en que lo asesinaron. Yo decidí que cada vez que me despidiera de él lo haría como si fuera la última vez”, agregó, pues su padre había sido amenazado en múltiples ocasiones por su dirigencia política.

“En este día honro la memoria de un padre ejemplar, cuya vida fue un testimonio de coherencia y entrega. Su legado y enseñanzas permanecen como guía, recordándome la importancia de caminar con integridad. Un homenaje a su vida y al impacto eterno de sus enseñanzas”, dijo, por último, en la descripción del video.