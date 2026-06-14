Petro se fue contra De la Espriella por mostrar su historia clínica: “No debe invitar a la violación de los derechos”

A una semana de la segunda vuelta presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella decidió compartir un video en sus redes sociales donde no solo documenta su paso por la Clínica Portoazul, sino que revela abiertamente sus resultados médicos. Lo que llamó la atención de Gustavo Petro, quien criticó la exposición de su historia clínica, calificándolo como una violación a los derechos de los pacientes.

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De la Espriella se sometió a una batería de exámenes físicos, cardiológicos y de esfuerzo, siendo evaluado por un equipo médico liderado por el cardiólogo Germán Pérez Afanador. “Conmigo, lo que se ve es lo que hay. En la campaña he mostrado mi vida entera al pueblo colombiano. La vida de quien aspira a liderar a su pueblo deja de ser privada y le pertenece a los ciudadanos”, sentenció De la Espriella.

Según el dictamen del especialista, el candidato alcanzó el 100 % de su capacidad en la prueba de esfuerzo y no se detectaron anomalías, lo que, según su equipo, lo ratifica como apto para asumir las exigencias del cargo presidencial.

Petro responde: entre la apertura y la ética médica

La respuesta de su contendor en la segunda vuelta, Gustavo Petro, no se hizo esperar, pero lejos de seguir el ejemplo, lanzó una dura crítica que escaló el tono del debate. Si bien Petro manifestó que no tendría reparos en mostrar sus propios exámenes si así se requiriera, enfatizó que la divulgación de este tipo de información constituye una línea roja peligrosa.

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“La hoja de salud de cualquier persona es de absoluta reserva porque es un derecho fundamental del paciente. Un gobernante o aspirante a gobernante no debe invitar a la violación de los derechos del paciente”, afirmó Petro. El candidato del Pacto Histórico aprovechó la ocasión para recordar su postura sobre el sistema de salud, mencionando que, en su visión, los pacientes deben ser “los reyes del sistema” y que la privacidad es un valor que no debería sacrificarse por réditos electorales.

El cruce de declaraciones ha abierto un debate en redes sociales. Por un lado, quienes apoyan a De la Espriella ven en su gesto una muestra de transparencia absoluta, necesaria para quienes buscan las más altas dignidades del Estado. Por otro lado, diversos sectores, respaldando la visión de Petro, advierten sobre el riesgo que supone para la privacidad del ciudadano promedio el hecho de que un aspirante presidencial normalice la exposición pública de datos médicos sensibles.