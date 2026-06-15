Joven de 25 años murió de forma trágica al intentar lanzarse a un charco en sitio turístico de San Carlos, Antioquia

Milton Garcia, un joven de 25 años que se encontraba compartiendo con sus amigos en un charco ubicado en San Carlos, Antioquia, falleció este lunes 15 de junio de forma trágica al intentar lanzarse al cuerpo de agua. El hecho ocurrió en El Chispero, uno de los principales atractivos turísticos de ese municipio del Oriente Antioqueño.

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Según información de las autoridades, el ciudadano estaba realizando clavados desde una zona rocosa de ese paraje natural, cuando en un nuevo intento de lanzarse perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra las piedras antes de caer al agua. El accidente le ocasionó una grave lesión en la cabeza y le provocó la muerte.

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“Al lanzarse desde un desde una parte perdió el equilibrio, porque estaba corriendo por la roca para poderse lanzar, perdió el equilibrio hacia el costado izquierdo, el cual se resbaló y lo recibió otra roca golpeándose la cabeza, y inmediatamente cayó, pues, al charco”, señaló Edier Alzate Hincapié, concejal de San Carlos, a Caracol Radio.

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Al ver que no salía del agua, las personas que estaban en el lugar intentaron auxiliarlo y se contactaron con los organismos de emergencia. Unidades del Cuerpo de Bomberos de San Carlos acudieron tras recibir el reporte e iniciaron las labores de búsqueda en el afluente, que tardaron varias horas.

Finalmente, recuperaron el cuerpo del joven y se lo entregaron a sus familiares para realizar los procedimientos judiciales y forenses correspondientes.