Irán confirma acuerdo con Trump: ¿qué pasará con el estrecho de Ormuz y el petróleo?

Irán confirmó un acuerdo provisional de paz con Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump anunció la reapertura del estrecho de Ormuz.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán ya tiene confirmación de ambos lados, después de horas de versiones cruzadas, el gobierno iraní confirmó un alto el fuego inmediato y permanente, mientras el presidente Donald Trump aseguró que el pacto con la República Islámica está “completo” y autorizó el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre el estrecho de Ormuz.

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Ahora la duda es qué pasará con Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial.

Trump primero anunció la apertura “sin peaje” del estrecho y el retiro del bloqueo naval; minutos después precisó que la reapertura operativa ocurrirá tras la firma formal del acuerdo, prevista para el viernes 19 de junio en Suiza, con trabajos de retiro de minas de por medio.

Irán confirma pacto

Luego de los anuncios de Trump, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, señaló que el acuerdo pone fin de forma “permanente e inmediata” a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, de acuerdo con reportes internacionales.

Teherán aclara que el memorándum no significa confianza en Washington, sino un pacto construido “a pesar de la falta de confianza”.

En ese contexto, la agencia Axios reportó que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirmó que la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, terminarían de forma inmediata y permanente desde esta noche.

¿Cuándo abre Ormuz?

Cabe aclarar que, según las versiones públicas del acuerdo, el estrecho de Ormuz no necesariamente volverá a operar con normalidad de inmediato.

Trump explicó que autorizó la apertura sin peaje de Ormuz y el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos; sin embargo, después aclaró que la apertura del estrecho se dará “tras la firma del acuerdo el viernes”, con el objetivo de retirar minas y permitir que el petróleo vuelva a fluir con seguridad.

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Axios también advirtió que la reapertura completa podría tomar tiempo por trabajos de desminado, reparación de infraestructura y garantías de seguridad para que los barcos recuperen confianza en la ruta.

Es decir, políticamente, el bloqueo empieza a caer; operativamente, Ormuz aún necesita condiciones de seguridad para regresar a su ritmo normal.

Esto es importante porque el estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más sensibles del planeta, antes de la guerra, por esa zona pasaba alrededor de 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo, de acuerdo con Axios.

Por eso, el anuncio sacudió de inmediato a los mercados, los precios del crudo reaccionaron a la baja tras la noticia, aunque expertos advirtieron que la normalización energética no será instantánea.

Firma del pacto

El primer anuncio formal del acuerdo lo hizo el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, país que participó como mediador junto con Qatar.

Sharif informó que la firma oficial se realizará el viernes 19 de junio en Suiza y que antes habrá reuniones de implementación.

El acuerdo contempla un periodo de 60 días para conversaciones técnicas sobre temas más complicados, entre ellos el programa nuclear iraní, sanciones, activos congelados y mecanismos de cumplimiento.

Por ahora, el pacto parece más un freno de emergencia que una paz definitiva: detiene la guerra, abre la puerta a Ormuz y compra tiempo para negociar lo verdaderamente difícil.

Líbano casi rompe el pacto

El acuerdo también incluye el cese de operaciones militares en Líbano, donde los ataques entre Israel y Hezbolá estuvieron a punto de descarrilar las negociaciones.

El pacto menciona el fin de operaciones en Líbano, aunque no estaba claro si Israel había aceptado detener sus acciones militares en ese país.

Sobre todo porque este mismo domingo Israel atacó objetivos en Beirut horas antes del anuncio y que Irán responsabilizó a Estados Unidos por esas acciones, mientras Trump criticó públicamente el bombardeo israelí por ocurrir justo cuando el acuerdo estaba cerca.

Por eso, la vigilancia sobre Líbano es crucial, si ese frente vuelve a encenderse, el acuerdo podría empezar a tambalear incluso antes de la firma.

Regalo de cumpleaños

Para el presidente estadounidense Donald Trump, el acuerdo se logra en un momento perfecto: al celebrar su cumpleaños 80 y en medio de una fuerte presión por el conflicto con Irán, el mandatario puede presentar el pacto como una victoria diplomática.

El vicepresidente JD Vance calificó la noticia como una “gran victoria” y sostuvo que el acuerdo busca impedir que Irán obtenga un arma nuclear, aunque los temas nucleares de fondo todavía deberán negociarse durante los próximos 60 días.

Trump ya presume el acuerdo como el inicio de una paz regional, pero la realidad es que falta la firma, los detalles técnicos, comprobar la reapertura efectiva de Ormuz y saber si todos los actores en Líbano cumplirán.

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Por lo pronto lo inmediato será verificar si el alto el fuego se sostiene durante las próximas horas y si los mediadores logran encaminar la firma del 19 de junio en Suiza.

Después vendrá la ansiada reapertura segura del estrecho de Ormuz, pero no basta con anunciarla, se necesita retirar minas, garantizar navegación, coordinar tráfico marítimo y devolver confianza a las navieras.