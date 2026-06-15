“Arrodillado”, le llueve palo a César Augusto Londoño por su cruel comentario sobre Marcelo Bielsa

Una verdadera lluvia de reproches le cayó encima al periodista deportivo colombiano César Augusto Londoño por su fuerte comentario en contra del entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, del que sugirió que no es una persona de fiar y lo trató de maleducado.

Todo esto tras una salida del comunicador en sus redes sociales en donde compartió el video del entrenador argentino para su presentación oficial en el Mundial 2026. Junto a las imágenes, Londoño tiró un fuerte comentario.

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Entre otras, señaló que Bielsa no sabe de educación y hasta puso en duda su prestigio como entrenador al ponerlo en comillas.

“Nunca se puede confiar en alguien que no mira a la cara. Marcelo Bielsa, ni siquiera en las fotos oficiales de Uruguay, miró al frente. ¿Mala educación, capricho, prepotencia, protesta? Sabe mucho de fútbol, pero no de educación el “prestigioso” entrenador 🤨”, sentenció.

Como era de esperarse, a Londoño le llovió palo duro y puro de parte de sus propios seguidores y de sus contradictores, con comentarios tipo:

“Lo que pasa es que Bielsa es lo contrario a usted, no es un lambeculos, sabe que este mundial es asqueroso, odia a los Yankees, todo lo contrario a usted y al 50% de mis compatriotas que son felices chupando verga gringa, tiene todos los códigos que a ud le faltan!”.

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“Si investigaras, hubieses entendido que esa es la forma en que Bielsa protesta en contra de la realización del mundial en USA... Pero, pedirte eso, es perder el tiempo. Te generaría un dolor de cabeza tal, que te impediría cumplir con tu trabajo, el cual ya haces bastante mal”.

“César, siempre del lado del establecimiento. ¿Vas hablar de la represión de los organizadores o eso nah?”

“Coherente y leal a sus principios y no un arrodillado lamesuelas de los directivos como es Ud”.

“De verdad que con el tiempo a estos periodistas les da demencia senil”.

Esos son solo algunos de los múltiples reproches que le llovieron a César Augusto Londoño por su postura en la que cuestionó con rudeza la postura de Marcelo Bielsa de cara al Mundial 2026.