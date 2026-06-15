“Su alma ya sabía que se iba a marchar”: el impactante último video que grabó el productor de J Balvin, antes del accidente

La noticia conmocionó al mundo de la música y el entretenimiento. Lo que parecía ser una publicación más de un viaje inolvidable terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas y emotivas de las últimas horas. La última grabación compartida por Lucas Vignale, reconocido productor audiovisual que colaboró con figuras como J Balvin y Bizarrap, ha generado una profunda ola de reacciones tras su repentino fallecimiento en un trágico accidente aéreo ocurrido en Brasil.

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Las imágenes fueron grabadas en uno de los lugares más emblemáticos de Río de Janeiro: la cima del cerro del Corcovado, donde se encuentra el majestuoso Cristo Redentor. Sin saberlo, aquel instante terminaría convirtiéndose en una despedida que hoy muchos consideran estremecedora.

Oliver Tree y Gaspi Instagram: @olivertree / @gaspipd

El video de Lucas Vignale que hoy cobra un nuevo significado

Horas antes del accidente que acabó con su vida, Lucas Vignale publicó un breve video en el que aparece frente al Cristo Redentor. En la grabación se le observa disfrutando del paisaje mientras una intensa neblina rodea el monumento y la luz ilumina su rostro de manera particular.

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El productor permanece en silencio durante unos segundos, cierra los ojos y parece disfrutar de un momento de reflexión antes de que la grabación finalice. Esa secuencia, que en otro contexto habría pasado desapercibida, cobró un significado completamente distinto después de que se confirmara su muerte.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de despedida y reflexiones de seguidores, amigos y usuarios que quedaron impactados por la coincidencia de que ese fuera su último registro compartido públicamente.

Los comentarios que desataron escalofríos

Tras conocerse la tragedia, miles de personas acudieron a la publicación para expresar sus condolencias. Muchos usuarios aseguraron sentirse impactados por la coincidencia de que aquel video, grabado en un entorno rodeado de niebla y espiritualidad, terminara siendo la última aparición pública del productor.

Entre las reacciones más comentadas destacan frases como: “Su alma ya sabía que se iba a marchar. Nada es casualidad y esta imagen tampoco” y “Tenemos el destino marcado”, comentarios que rápidamente acumularon interacciones y respuestas de otros seguidores.

Otros internautas relacionaron la atmósfera del video con lo ocurrido horas después. “Sin palabras, este posteo es la clara señal… qué fuerte”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “Es tremendo ver la misma niebla que después iba a pasar a ser humo de fuego”.

La serenidad con la que Lucas Vignale aparece frente al Cristo Redentor también llamó la atención de quienes siguieron su trabajo. “Su alma ya sabía que se iba a marchar, un último suspiro, una última mirada, dios de fondo. Escalofríos por donde lo mires”, señaló una persona. Otro mensaje que generó eco fue: “No sé si hay algo escrito o que, que justo era este su último video. Una locura la vida, disfrutemos el hoy”.

Entre los mensajes de despedida también destacaron palabras de reconocimiento a su trayectoria profesional. “Gracias por tanto Lu, siempre dejaste a Argentina en lo más alto”, escribió un seguidor, mientras que otros expresaron: “Realmente parece increíble. Piel de gallina, dios te abrió sus puertas. QEPD” y “Este post fue como una despedida”.

Las reacciones continúan acumulándose en la publicación, donde miles de personas han encontrado una forma de rendir homenaje al productor audiovisual cuya última grabación se convirtió, inesperadamente, en un recuerdo que hoy conmueve a, toda la industria.

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La tragedia que terminó con seis vidas

La mañana de este domingo, dos helicópteros colisionaron en Río de Janeiro, provocando un accidente fatal que dejó seis víctimas mortales y conmocionó tanto a Brasil como a Argentina.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Civil de Río de Janeiro y retomada por medios locales, entre las personas fallecidas se encontraban los pasajeros Oliver Tree Nickel, Lucas Vignale, Gaspar Prim y Lucas Brito Chaves, además de los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

La confirmación de las identidades generó una ola de mensajes de condolencias dentro de la industria audiovisual, donde Lucas Vignale era ampliamente reconocido por su trabajo en la producción de videos musicales y proyectos cinematográficos.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la colisión, su última publicación sigue acumulando reproducciones y comentarios.

Para muchos, se trata simplemente de una coincidencia; para otros, de una imagen imposible de olvidar que hoy adquiere un significado profundamente emotivo. Lo cierto es que aquel instante frente al Cristo Redentor quedó inmortalizado como el último recuerdo público de un creador que dejó huella en la música y el audiovisual latinoamericano.