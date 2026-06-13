Así fue la reunión en la Parque de los Hippies para encontrar al doble de Iván Cepeda: ¿Quién fue el ganador?

En la recta final de la carrera por la Presidencia de Colombia, que se definirá en segunda vuelta el próximo domingo 21 de junio de 2026, la política ha dejado de lado, por momentos, los debates técnicos y las propuestas de plaza pública para trasladarse al terreno digital. En esta ocasión, el protagonista de un fenómeno poco convencional ha sido Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien se convirtió en tendencia no por un anuncio de campaña, sino por una fotografía de sus años de juventud.

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La imagen, que comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, desató una ola de reacciones entre los internautas. Los comentarios, que iban desde la nostalgia hasta el halago directo, con seguidores que no dudaron en calificar al candidato un hombre atractivo en su juventud, fueron el punto de partida para una iniciativa que pasó rápidamente del mundo virtual al espacio físico.

En Bogotá, el espíritu creativo de los electores no se hizo esperar. A través de la red social X (anteriormente Twitter), una usuaria identificada como @JJuanitamayorga lanzó una convocatoria que, en cuestión de horas, se volvió viral: se buscaba al mejor “doble” de Iván Cepeda, específicamente bajo la estética de aquel registro fotográfico que tanto revuelo causó.

El volante, compartido en la mis red social, contenía todos los detalles necesarios: lugar, fecha y un código QR que permitía a los aspirantes diligenciar su inscripción. La cita estaba pactada para el pasado 12 de junio a las 6:00 p.m. en el emblemático Parque de los Hippies, en el corazón de la localidad de Chapinero.

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Una gran cifra de bogotanos en pro del candidato acudieron al llamado, convirtiendo el parque en un improvisado escenario de parecidos razonables. Videos difundidos en redes sociales mostraron a una multitud congregada, donde varios hombres, luciendo cortes de cabello y estilos similares a los del candidato en su juventud, compitieron por su parecido a Cepeda.

El ganador: un estudiante de la Pedagógica

Entre risas, música y un fuerte ambiente de respaldo político, la jornada culminó con la elección del gran ganador. Se trata de Javier Hernández, un joven estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, quien logró cautivar a los asistentes con su gran parecido físico con el aspirante del Pacto Histórico.

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Más allá de la anécdota, el evento fue una clara demostración de movilización en pro de la campaña de izquierda. Mientras la contienda electoral se intensifica ante el duelo definitivo con Abelardo de la Espriella (Movimiento de Salvación Nacional - Firmes por la Patria), acciones como esta dejan claro que, en esta elección, la estrategia de comunicación y la conexión emocional con los votantes jóvenes se han convertido en activos tan valiosos como las propuestas de gobierno.

El Parque de los Hippies, testigo de innumerables expresiones culturales, fue esta vez el escenario de una estrategia electoral diferente, demostrando que, a menos de diez días de las urnas, la campaña por la Presidencia se juega tanto en las urnas como en la capacidad de volverse viral.