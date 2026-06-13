De la Espriella supera a Cepeda en un 7 % en la recta final hacia la Presidencia: encuesta de Guarumo y Ecoanalítica

Una nueva encuesta de intención de voto, a días de la segunda vuelta, muestra que la ventaja que tuvo Abelardo De La Espriella sobre Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial, donde lo superó por más de 650.000 votos, parece haber crecido de cara a los comicios definitivos. Según la más reciente medición de Guarumo y Ecoanalítica para El Tiempo, el abogado tiene un apoyo de 52,6 % frente al 45 % del senador del Pacto Histórico.

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En la primera vuelta, el candidato ultraderechista del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado con 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda obtuvo 9,7 millones (40,98 %). Más de 10 días después, esa diferencia de casi tres puntos porcentuales sería mayor, con un 7,6 % separando a los dos aspirantes a la Casa de Nariño.

La intención de voto de Cepeda subió cerca de 4 %, mientras la de De La Espriella aumentó casi un 9 %. Por su parte, el voto en blanco tiene apenas un 2,4 %, de acuerdo con esta encuesta que consultó de manera presencial la intención de voto de 2.073 colombianos en 54 municipios entre el 8 y el 12 de junio.

Variación de la intención de voto según Guarumo y Ecoanalítica. Variación de la intención de voto según Guarumo y Ecoanalítica.

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Adicionalmente, Guarumo y Ecoanalítica también le preguntaron a los encuestados sobre su percepción de la gestión del gobierno Petro. El 19 % la calificó como muy buena, el 31,3 % dijo que era buena, el 25,2 % la calificó como mala, el 19, 3 % la consideró muy mala y el 5,2 % no respondió. En este sentido, el actual mandatario tiene una aprobación del 50,3 %.