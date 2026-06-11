Consejo de Estado rechaza demanda de nulidad contra inscripción de candidatura de Abelardo de la Espriella

El Consejo de Estado comunicó en sus redes sociales oficiales que tomó la decisión de rechazar una demanda que pretendía anular la inscripción de la candidatura de Abelardo de la Espriella debido a que tiene varias nacionalidades.

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Vale decir que De la Espriella tiene tres nacionalidades: de Colombia, Italia y Estados Unidos. Para el demandante esta naturaleza jurídica del candidato le impediría acceder a la Presidencia, pues esta situación “permite y facilita que una potencia extranjera invoque su propia legislación para intervenir en defensa de su nacional”.

Más allá de los argumentos de fondo del demandante, el Consejo de Estado señaló en su auto que la inscripción de la candidatura es un acto de trámite y, en ese sentido, no se puede revisar con facilidad.

“Su revisión solo es posible cuando se demanda conjuntamente con el acto final, en tanto su cuestionamiento sea parte de los cargos contra este”, argumentó el Consejo de Estado en su decisión. “Así las cosas, como en este caso se demanda el acto de inscripción del señor Abelardo de la Espriella Otero, el cual se trata de un acto de trámite y, en esa medida, no tiene la connotación de acto administrativo definitivo pasible de control judicial, debe rechazarse la demanda”, puntualizó el Consejo de Estado.

El debate sobre la nacionalidad de Abelardo de la Espriella está abierto

Vale decir, sin embargo, que la discusión de fondo sobre las nacionalidades de Abelardo de la Espriella sigue abierta. De hecho, varios exmagistrados de distintas cortes publicaron una carta en las últimas horas para referirse a este tema.

“Consideramos que su doble nacionalidad italiana no suscita ningún problema jurídico para sus aspiraciones presidenciales, por cuanto la Constitución permite que un presidente colombiano tenga doble nacionalidad y la nacionalidad italiana no implica obligaciones hacia ese país incompatibles con la función presidencial en Colombia. Por el contrario, la nacionalidad estadounidense plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia”, indicaron los exmagistrados en su pronunciamiento.

La incompatibilidad se debe al juramento que deben hacer los ciudadanos estadounidenses, quienes deben jurar lealtad a su país.

“Es entonces claro que la doble nacionalidad no impide por sí misma que una persona ocupe la presidencia. Sin embargo,es posible que la adquisición de una nacionalidad específica genere una incompatibilidad con el cargo de presidente, no tanto porque la persona tenga formalmente otra nacionalidad sino por los eventuales compromisos que pueda implicarle esta nueva nacionalidad”, concluyeron los magistrados.

De hecho, ese juramento estadounidense señala: “Renuncio absoluta y enteramente y abjuro de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera”,