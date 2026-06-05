Video | Hombre se trepó a un poste en Medellín para huir de la Policía y murió electrocutado a plena luz del día

Una estremecedora escena se vivió el pasado jueves 4 de junio en el barrio Moravia, en el noroccidente de Medellín, cuando un hombre perdió la vida frente a varias de personas tras recibir una fuerte descarga eléctrica en un poste del sector.

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Los hechos ocurrieron hacia las 9:30 de la mañana, cuando una discusión entre vecinos comenzó a alarmar a los habitantes de la zona y llamaron a la Policía. Sin embargo, uno de los involucrados, Jhon Alejandro Correa, de 29 años de edad, buscó huir cuando aparecieron las autoridades, y comenzó a treparse a los techos de las casas.

El hombre saltó entre varias casas y en algún momento entró en contacto con agua, lo que aumentó el riesgo. Finalmente, durante su recorrido se montó en un poste de luz y se electrocutó, por lo que cayó desde una altura aproximada a los 10 metros.

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En el video difundido en redes sociales se puede observar como, ante la preocupación de varios ciudadanos, el hombre sufre una potente descarga eléctrica y se desploma inmediatamente, falleciendo a causa de la corriente

Al lugar de la tragedia acudieron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y de Medicina Legal para realizar el levantamiento del cuerpo y asegurar el área debido al riesgo eléctrico que presentaba. Según versiones extraoficiales, la víctima tenía afectaciones de salud mental y habría sido quien agravó la riña por la cual se originó la tragedia.

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Este es el tercer caso de muerte por descarga eléctrica que se presenta en la capital de Antioquia en lo corrido del 2026. Uno de los casos sucedió el 4 de mayo, cuando un hombre que pretendía entrar a robar a un D1 en el Mall El Indio, en la vía Las Palmas, quedó atrapado en unas redes de energía y perdió la vida.

El otro sucedió en marzo y se trató de un accidente laboral que ocurrió mientras un ciudadano de 47 años realizaba trabajos en una vivienda.