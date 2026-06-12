Se entregó joven señalada de matar a su madre tras discusión por la clave del Wifi

El caso que conmocionó al municipio de Dosquebradas, en Risaralda, volvió a generar debate luego de conocerse que la joven señalada de asesinar a su propia madre aceptó los cargos ante la Fiscalía y podría beneficiarse de una reducción significativa en su condena.

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Se trata de Yuri Manuela Gaspar, de 18 años, quien reconoció su responsabilidad en la muerte de Maryuri Gaspar, ocurrida en noviembre de 2025. La aceptación de cargos se produjo mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mecanismo que permitiría una rebaja de hasta el 50 % de la pena contemplada para el delito de homicidio agravado.

De ser avalado por un juez de conocimiento, el acuerdo podría traducirse en una condena cercana a los 16 años y medio de prisión, una cifra que ha generado inconformidad entre familiares y allegados de la víctima, quienes consideran que la sanción debería ser más severa.

El crimen que conmocionó a Dosquebradas

Según la investigación adelantada por las autoridades, los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2025 en una vivienda ubicada en el barrio Puerto Nuevo, en Dosquebradas.

De acuerdo con el expediente judicial, madre e hija sostuvieron una discusión relacionada con el acceso a internet en la vivienda. Posteriormente, la joven habría ingresado a la habitación donde se encontraba Maryuri Gaspar y la atacó con un arma cortopunzante mientras la mujer descansaba.

Los investigadores también señalaron que, antes o después del ataque, la procesada habría destruido el router de internet de la casa. Algunos testigos aseguraron haber escuchado una frase atribuida a la joven durante los hechos: “Si no es para mí, no es para nadie”.

Tras lo ocurrido, Yuri Manuela Gaspar se presentó voluntariamente ante funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Pereira, acompañada de su abogado. Durante el proceso judicial decidió aceptar el cargo de homicidio agravado, lo que abrió la puerta al preacuerdo con la Fiscalía.

Ahora será un juez quien determine si aprueba o no las condiciones pactadas entre la defensa y el ente acusador.

Familiares piden una condena ejemplar

La posibilidad de una reducción de pena ha generado preocupación entre familiares de la víctima, quienes han solicitado que el caso sea castigado con todo el peso de la ley.

Según declaraciones conocidas durante el proceso, allegados de Maryuri Gaspar manifestaron que no sería la primera vez que la joven protagonizaba episodios de agresividad contra personas cercanas a su entorno familiar.

Incluso, versiones recogidas en informes periodísticos señalan que un antiguo compañero sentimental habría decidido terminar la relación después de un presunto episodio en el que la joven intentó atacarlo con un arma blanca. Estas afirmaciones, sin embargo, hacen parte de testimonios mencionados por familiares y no corresponden a hechos juzgados dentro del proceso por el homicidio.

Mientras tanto, la decisión sobre el preacuerdo permanece en manos de la justicia, que deberá definir si avala la reducción de pena o si considera necesario imponer una condena diferente por uno de los casos de violencia intrafamiliar más impactantes registrados recientemente en Risaralda.