Carro abandonado sobre rieles del Tren de la Sabana provocó tremendo susto en el norte de Bogotá

En la mañana de este viernes, 12 de junio, un carro abandonado sobre la via del Tren de la Sabana en la localidad de Usaquén causó incertidumbre entre los transeúntes de la zona y provocó la llegada de las autoridad. Un dispositivo de seguridad se desplegó en ese sector del norte de Bogotá después de que se reportara la presencia del vehículo particular en los rieles por donde circula el tren.

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El hecho se registró en la calle 145 con carrera 9, según informó el periodista conocido como Gato Noticias en sus redes sociales. Quienes se movilizaban por la zona llamaron la atención sobre la posibilidad de que se tratase de un carro bomba o de otro hecho criminal, por lo que se contactaron con las líneas de emergencia.

Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y delegados de la Secretaría de Seguridad acordonaron el área y lograron definir que no se trataba de un explosivo, pero su presentaba señale de haber sido estrellado. Frente a esto, las autoridades contemplan dos hipótesis principales: que fuera un vehículo hurtado del cual los delincuentes perdieron el control en la huida, por lo que decidieron dejarlo abandonado para no ser capturados; o que el conductor legítimo se haya accidentado bajo efectos del alcohol o por exceso de velocidad y dejara el carro en el lugar para evadir acciones legales.

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Grúas del Distrito llegaron al lugar para enganchar el vehículo y retirarlo de la carrilera. Posteriormente, la Secretaría de Seguridad confirmó que el automotor será trasladado a los patios oficiales mientras se esclarece si existe una denuncia penal por hurto vigente y se determina quien es el propietario.