Petro publicó columna en prestigioso medio estadounidense en la que destacó su trabajo con Trump

El presidente Gustavo Petro publicó una columna de oopinión en el prestigioso diario estadounidense The Washington Post en la cual se refirió a la relación que ha sostenido con la administración de su homólogo Donald Trump.

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En el texto, el primer mandatario colombiano se refirió a la compleja visita que le hizo a la Casa Blanca este año y explicó cuáles han sido los acuerdos a los que han llegado ambos gobiernos para recomponer las relaciones diplomáticas bilaterales-

“Cuando me reuní con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca a principios de este año, muchos observadores de los medios esperaban un enfrentamiento similar al que se planea para el Jardín Sur este mes. En cambio, salimos del Despacho Oval con un objetivo común: detener el flujo letal del narcotráfico y la violencia criminal transnacional que azota a nuestras dos grandes naciones”, advirtió Petro sobre el comienzo de su columna.

Entre otras cosas, el mandatario señaló que ha hecho un trabajo estrecho con la administración Trump con el fin de consolidar una paz total para todos.

El tono del texto muestra una intención de mantener una relación amable con el gobierno estadounidense destacando los puntos programáticos en los que coinciden, más allá de los roces ideológicos que ambos mandatarios han tenido y siguen teniendo.

Petro aprovechó el espacio para destacar algunos de los logros que ha tenido su gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Entre otras cosas, mencionó la aprobación de cientos de solicitudes de extradición por este delito y la coordinación que han logrado con autoridades de distintas partes del mundo para perseguir a los criminales que trafican drogas.

Los últimos roces entre los gobiernos de Petro y Trump

En el ocaso del gobierno del presidente Petro se han seguido presentando roces con Trump. El último de ellos se dio durante la participación del jefe de Estado colombiano en el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York. El presidente tenía la intención de reunirse con el alcalde de esa ciudad, Zohran Mamdani, quien comparte sus ideas progresistas. Sin embargo, el gobierno de Trump se lo habría impedido, de acuerdo con un informe de The Washington Post.

Unas horas más tarde, el presidente Petro se refirió a estos hechos. “Considero que quienes asistimos al periodo de la Asamblea de Naciones como presidentes de la república estamos protegidos por la ley de los EEUU que nos permite, a los jefes de Estado del mundo hablar de manera libre y sin consecuencias en ese periodo”, manifestó Petro.

Y sostuvo que nunca se le informó que sería arrestado. “Cómo esta vez solo asistí al acto de recibir la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dirigir la primera sesión bajo nuestra presidencia, considero poco democrático que se restringiera mi libertad de hablar con el alcalde de Nueva York, autoridad local de los EEUU y mi libertad de pensamiento al no permitirme dictar una conferencia a la que fui invitado en Boston (SIC)”, puntualizó el primer mandatario.

A esto se suma el respaldo abierto que ha manifestado Donald Trump por el candidato presidencial de extrema derecha, Abelardo de la Espriella. Su postura frente a este asunto ha hecho que Petro le pida públicamente respetar la soberanía del pueblo colombiano.