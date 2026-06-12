Petro se indignó por declaraciones del periodista Felipe Zuleta: “El discurso del odio está prohibido”

El presidente Gustavo Petro cuestionó al periodista Felipe Zuleta Lleras, quien se desempeña como panelista de la emisora Blu Radio y columnista del diario El Espectador, debido a un video en el que hizo unas fuertes declaraciones.

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Zuleta se ha convertido en un acérrimo defensor de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y rechazó las decisiones judiciales que han intentado prohibirle al candidato usar los símbolos patrios.

“No nos pueden prohibir decir ‘firmes por la patria’. Y no nos pueden prohibir la camiseta (de la Selección Colombia) y no nos pueden prohibir que salgamos a defender a nuestro país a sangre y fuego. Así el líder intergaláctico diga que yo soy hitleriano, porque no lo soy”, sostuvo el periodista en un video publicado en sus redes sociales.

Las declaraciones pronto fueron duramente criticadas en redes sociales, pues fueron consideradas como violentas. De hecho, cuando llegaron a oídos del presidente Gustavo Petro, el mandatario manifestó su indignación.

Petro propone un día de la reconciliación

En respuesta al video de Zuleta, el presidente Petro recordó que en Colombia ese tipo de declaraciones podrían ser penadas por el marco normativo.

“El discurso del odio está prohibido en nuestras normas. Repito, es la base del totalitarismo y la violencia. Tanto en el mundo como en Colombia el liderazgo político, institucional y comunicacional debe reemplazar el discurso del odio por el argumento y por discursos de reconciliación del que el mismo argumento es básico”, advirtió el jefe de Estado a través de un trino publicado en su cuenta de la red social X.

Asimismo, sostuvo que Colombia como país podría proponer un día de la reconciliación entre los pueblos con el fin de contribuir a la paz nacional y mundial.

El Espectador se pronunció sobre columna de Felipe Zuleta

Esta no es, sin embargo, la única controversia que ha protagonizado Felipe Zuleta en los últimos días. Durante la semana pasada publicó una columna de opinión en el diario El Espectador que fue parcialmente escrita con una inteligencia artificial.

La polémica y los reclamos de los lectores fueron de tal magnitud que El Espectador tuvo que pronunciarse sobre el caso. “Somos conscientes de las muchas razones por las cuales es problemático el ejercicio. Si un columnista tiene el privilegio de estar invitado a opinar en un medio con la importancia y el reconocimiento de El Espectador, pisotea ese privilegio si se limita a reproducir lo que le diga su agente de Inteligencia Artificial”, puntualizó el diario.

Fidel Cano, el director del medio de comunicación, sostuvo que estaba de acuerdo con muchas de las críticas. Sin embargo, sostuvo que consideró que el ejercicio hacía parte de la libertad del columnista y que éste fue transparente al admitir que había hecho el texto con una inteligencia artificial.