¿Quién es Gloria Arizabaleta? La congresista que ordenó suspender al presidente Petro a días de elecciones

Este miércoles 10 de junio se conoció que la presidenta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, radicó ante ese organismo un auto ordenando la suspensión provisional del primer mandatario, Gustavo Petro. Esta medida, inédita en la historia reciente del país y con dudosa validez jurídica, dejaría al presidente fuera de su cargo hasta el 21 de junio a las 4:00 p. m., momento en que terminan las votaciones de la segunda vuelta en el país.

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Gloria Elena Arizabaleta llegó a la Cámara para el periodo 2022-2026 y hace parte del Pacto Histórico, mismo partido del presidente Petro. Es miembro de la Comisión Cuarta de esa corporación, que se encarga de temas económicos, y de la Comisión de Acusaciones, encargada de juzgar al jefe de Estado. Entre sus estudios están una especialización el derecho penal, una en derecho internacional y una maestría en derecho.

La congresista proviene de una familia con tradición política en el departamento del Valle del Cauca, y estuvo casada con Roy Barreras, exsenador y exembajador en Londres durante el gobierno Petro y excandidato presidencial que se unió a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta. De hecho, llegó al Congreso con el respaldo de la Coalición Pacto Histórico y del partido de Barreras, La Fuerza De La Paz.

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Entre sus actuaciones en el Congreso, ha estado el apoyo para declarar improcedente una moción de censura en 2024 contra el ministro de Salud Guillermo Jaramillo, y actualmente participa en las investigaciones contra Petro por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial y presunta participación indebida en política.