Dueña de clínica donde desapareció Yulixa Toloza envió mensaje a familia de la víctima: “Nunca quisimos hacerle algo malo”

María Fernanda Delgado, dueña de la clínica clandestina donde desapareció Yulixa Toloza, envío recientemente un mensaje desde la cárcel dirigido a la familia de la víctima, quien fue encontrada sin vida el pasado 19 de mayo en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca. La propietaria de Beauty Láser M. L., difundió sus palabras por medio de su hermana, quien habló en el podcast Más Allá del Silencio, de Rafael Poveda.

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Dijo ser una persona “honrada y trabajadora”

Actualmente, Delgado está recluida en una prisión de Venezuela con su pareja, Edinson José Torres Sarmiento, tras ser capturados por su presunta responsabilidad en el caso. “Le pido perdón a todo el país, a mis empleados y a la familia de la señora Yulixa por lo sucedido. Ante los ojos de Dios nunca se le quiso hacer nada; nosotros nunca quisimos hacerle algo malo”, dijo Michel Delgado, su hermana y portavoz.

“Mis pacientes me conocen como una persona honrada y trabajadora; yo no supe qué estaba pasando ese día. Al igual que muchos otros, ya no pertenecía allí ni bajaba (al lugar de los procedimientos)“, afirma Delgado en la nota leída por su hermana, quien aseguró que “si ella pudiera regresar el tiempo, las cosas serían diferentes”. En el mensaje también aseguraron que María Fernanda no era la que operaba, sino la dueña del lugar, pero que se habría dejado llevar por lo que dijo en anestesiólogo.

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Habló de supuestas amenazas

Supuestamente, el anestesiólogo, conocido como ‘Leo’, habría amenazado a Delgado y su esposo cuando la víctima aún tenía signos vitales. Según su versión, el hombre apuntó un arma hacia ellos al ver que querían trasladar a Yulixa a un centro médico. “Con el oxímetro le revisaron y vieron que todavía tenía signos vitales. Entonces ella les dijo que la llevaran al hospital, que llamaran una ambulancia o hicieran algo. Pero el anestesiólogo les respondió que no, que no había chance”, dijo la hermana.

Entre otras cosas, la hermana también explicó que consideran que lo mejor es que Delgado se someta a la justicia venezolana, y no a la colombiana, para que esté cerca de su familia. “Yo sé que el delito fue allá, pero creemos que es mejor juzgarla aquí (en Venezuela) porque en este país está su familia, sus hijos. Si ella va para Colombia, es muy difícil que podamos visitarla y llevarle los niños", detalló, y reveló que los hijos de la mujer permanecen con la abuela por órdenes de la Fiscalía venezolana.