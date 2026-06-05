Fuga masiva de presos en Santa Marta: más de 15 reclusos siguen prófugos tras motín en centro transitorio

En la noche del jueves 4 de junio, se presentó un motín en un Centro de Detención Transitorio de Santa Marta, ubicado cerca de la Terminal de Transportes de esa ciudad. En el hecho se fugaron 25 reclusos, por lo cual la Policía Nacional desplegó un operativo en distintos sectores de la ciudad para localizarlos.

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Hasta el momento, ocho ya han sido recapturado, mientras 17 permanecen prófugos. Según información proporcionada por las autoridades, la situación se presentó por una alteración del orden dentro del centro. En medio de los disturbios, hubo enfrentamientos entre internos y uniformados de la Policía, algo que varios habrían aprovechado para escapar del lugar.

Versiones preliminares señalan que el motín habría estado motivado por inconformidades de los reclusos con las condiciones del lugar, entre las que estarían presuntas deficiencias en la alimentación, restricciones para recibir visitas de familiares y otros aspectos.

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Durante las riñas y la fuga masiva también se registraron afectaciones al sistema de vigilancia del centro, como daños en equipos del circuito cerrado de televisión (CCTV) y otros componentes de seguridad. Sin embargo, las autoridades no reportaron personas heridas durante el motín ni durante los procedimientos posteriores realizados para recuperar el control de las instalaciones.

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La Sijín realiza la revisión de cámaras de seguridad, la recolección de evidencias y otras verificaciones con el fin de reconstruir la secuencia de los acontecimientos de la noche del jueves y establecer las condiciones que permitieron la fuga masiva de reclusos.