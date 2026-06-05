“Deje a un lado el papelito”: Paloma Valencia hace duro llamado a Cepeda a participar en debates

La excandidata presidencial Paloma Valencia publicó este viernes 5 de junio un video dirigido a Iván Cepeda pidiéndole que debata públicamente con Abelardo De La Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial, tras meses de campaña en que ambos candidatos no han aceptado invitaciones a este tipo de encuentros.

“No trate de amañarlo”

“Colombia tiene derecho a conocer a sus candidatos. Tiene que haber debates para esta segunda vuelta. No es posible que el país esté eligiendo quien lo va a gobernar sin haber podido contrastar sus opiniones”, afirmó la senadora, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta presidencial, con tan solo 1,7 millones de votos, y decidió brindar su apoyo a De La Espriella para los ocmoicios definitivos del 21 de junio.

“Cepeda, deje el papelito de lado y no trate de amañarlo buscando que lo haga RTVC y moderadores amigos, tengamos un debate neutral, con los medios de comunicación, para que los colombianos puedan saber que es lo que está pensando cada uno. Estamos pendientes del debate”, aseguró, haciendo referencia a las múltiples apariciones públicas del candidato del Pacto Histórico donde sale leyendo sus discursos.

¿Y el debate qué?

A 15 días de la segunda vuelta, y después de una primera donde los debates con los candidatos punteros brillaron por su ausencia, Cepeda y De La Espriella siguen sin acordar un encuentro para exponer sus ideas frente a los votantes, pese a que varios medios y organizaciones les han hecho la invitación.

De La Espriella propuso que el debate lo hiciera en Semana, pero Cepeda se negó alegando que ese medio no garantiza imparcialidad y que las condiciones no habían sido discutidas previamente con ammbos candidatos.