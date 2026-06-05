Captan a empleada intentando envenenar a su compañero con raticida en una carnicería tras una discusión

Captan a empleada intentando envenenar a su compañero con raticida en una carnicería Argentina tras una discusión - Fuente: Video de X

Un hecho de extrema gravedad mantiene bajo investigación a las autoridades de la provincia de Córdoba, en Argentina, luego de que una trabajadora de 46 años fuera detenida por un intento de envenenamiento contra un compañero de trabajo en una carnicería tras una discusión.

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Cámaras de seguridad registraron el presunto ataque

De acuerdo con las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia del local, la mujer habría aprovechado un momento en el que se encontraba sola en la zona de cocina para introducir una pastilla de raticida en el termo de agua caliente de su compañero.

Las grabaciones también muestran que, tras la acción, la implicada intentó continuar con sus labores habituales, lo que posteriormente llamó la atención de otros trabajadores.

La víctima sufrió una intoxicación severa

Sin sospechar lo ocurrido, el empleado consumió mate preparado con el agua contaminada. Minutos después comenzó a presentar síntomas como mareos, vómitos, náuseas y malestar general, por lo que tuvo que solicitar asistencia médica urgente.

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El hombre fue trasladado a un centro de salud cercano, donde los médicos diagnosticaron una intoxicación severa. Tras los análisis, se confirmó la presencia de sustancias compatibles con raticida en su organismo.

Investigación y allanamiento en curso

Tras la denuncia, la Policía de Córdoba realizó un operativo que incluyó el allanamiento del domicilio de la sospechosa. En el lugar se incautaron un teléfono celular y una sustancia que sería raticida, los cuales fueron incorporados a la investigación.

La imputada enfrenta cargos por lesiones leves calificadas en grado de tentativa por envenenamiento, aunque la tipificación podría modificarse dependiendo de los resultados de las pericias en curso.

El propietario del establecimiento aseguró que no existían antecedentes de conflictos graves entre los empleados y confirmó que la mujer ya no forma parte del equipo de trabajo.

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Las autoridades judiciales continúan recopilando pruebas para determinar con precisión lo ocurrido y definir la responsabilidad penal de la acusada. Mientras tanto, la víctima permanece en recuperación y bajo observación médica.