Médico confundió tatuaje con un tumor y terminó extirpando parte del intestino a un paciente

Falleció tras una cirugía de rutina por el retiro del órgano equivocado: Médico fue detenido. Imagen referencial

Un grave error médico ocurrido en Gales ha generado preocupación entre médicos británicos luego de que un cirujano realizara una intervención en la zona equivocada del intestino al confundir una marca utilizada para identificar un tumor.

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Una confusión durante la cirugía

De acuerdo con la investigación, el paciente se sometía a una operación para tratar un cáncer de intestino. Durante el procedimiento, el especialista tenía previsto localizar una marca colocada previamente para identificar la ubicación exacta del tumor. Sin embargo, al no encontrarla donde esperaba, interpretó que otra señal visible correspondía a la lesión cancerígena.

Como consecuencia de esta confusión, el equipo médico extirpó una sección del intestino que no estaba afectada por el cáncer.

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El informe detalla que el tejido retirado se encontraba sano, lo que convirtió el incidente en uno de los denominados “eventos que nunca deberían ocurrir”, una categoría reservada para errores graves que son considerados prevenibles dentro de la práctica médica.

El caso encendió las alarmas en el sistema sanitario

Las autoridades sanitarias reconocieron la equivocación y abrieron una revisión interna para determinar cómo se produjo la falla durante la intervención quirúrgica.

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Este tipo de incidentes son monitoreados de manera especial por los organismos de salud debido a que suelen estar relacionados con fallas en los protocolos de verificación y seguridad clínica.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer cada detalle de lo ocurrido y evaluar posibles medidas para prevenir situaciones similares en el futuro.