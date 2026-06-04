Se conoce video del momento exacto en que un SITP atropella a madre e hijo en Bogotá: imprudencia del conductor sería clave

En el barrio Villa Cindy, de la localidad de Suba, una grave tragedia ocurrida el pasado 30 de mayo sigue enlutando a los habitantes de la zona, después de que una madre y su hijo de tres años perdieran la vida tras ser atropellados por un autobus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Recientemente se dio a conocer un video de cámaras de seguridad que registró el momento exacto del faltal accidente, que habría sido producto de una imprudencia del conductor del vehículo.

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La joven madre, de tan solo 20 años, y su hijo iban caminando por la calle 138D con carrera 158B cuando un autobus sin nadie al volante rodó sin control y pasó por encima de ellas. Versiones preliminares señalan que el operador bajó del bus para ingresar a un baño público y lo dejó encendido sin poner el freno de mano, por lo que rodó sin control por la vía y acabó con la vida de los dos transeuntes.

Los angustiantes momentos

Cuando el bus comenzó a avanzar sin freno, chocó primero contra un vehículo rojo estacionado en el lado izquierdo de la vía y alertó a un peatón, quien aceleró el paso para ponerse a salvo. Poco después, un hombre, una mujer y un menor notaron que el bus se dirigía hacia ellos y, pese a su reacción, el vehículo chocó de frente contra la madre y el niño. El hombre trató de auxiliarlos, pero no lo consiguió por el peso del SITP.

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El autobus terminó su trágico recorrido al estrellarse contra la fachada y la estructura de un edificio, y la escena se llenó de gritos de angustia mientras un grupo de personas intentaba rescatar a los heridos. Varios presentes se enfurecieron ante la muerte de las víctimas y agredieron físicamente al conductor del bus tras enterarse de la presunta negligencia, por lo que la Policía Metropolitana de Bogotá intervino en la escena para protegerlo.

Las autoridades ya iniciaron la investigación para determinar responsabilidades en el caso y confirmar si se dio por una falla técnica o humana.