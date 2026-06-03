Iván Cepeda rechazó respaldo de Trump a De la Espriella y lanzó contundente advertencia: “Es un grave riesgo para la soberanía”

La recta final hacia el balotaje del próximo 21 de junio en Colombia se juega en el terreno de la dignidad nacional. El candidato presidencial Iván Cepeda encendió las alarmas ante la opinión pública tras el explícito respaldo político que el mandatario estadounidense, Donald Trump, realizó a la campaña de la contraparte, Abelardo de la Espriella. Con un discurso enfocado en la protección institucional, el líder del Pacto Histórico blindó la postura de su coalición frente a lo que considera una vulneración directa a la independencia de los electores.

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El rifirrafe cobró relevancia nacional luego de que Cepeda desarmara la estrategia de su oponente, advirtiendo que el uso de influencias internacionales busca desestabilizar la confianza en el sistema democrático propio y condicionar la decisión soberana del país.

El llamado a blindar la soberanía frente a la Casa Blanca

Durante su última comparecencia ante los medios, Cepeda fijó una postura clara en defensa de la autodeterminación patria, cuestionando el peso que se le pretende dar a opiniones de gobiernos extranjeros en un proceso que le compete exclusivamente a los ciudadanos en el territorio nacional.

“El apoyo abierto y yo diría con tinte injerencista que hace el presidente Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Nosotros estamos por el respeto y la soberanía del pueblo colombiano en su decisión del próximo 21 de junio”, sostuvo Cepeda de manera tajante.

Para el candidato, aunque las simpatías ideológicas entre mandatarios del hemisferio son previsibles, la instrumentalización de un espaldarazo de esa magnitud rompe las reglas de juego limpio y desestima las verdaderas prioridades de la agenda local.

Cuestionamientos a la estrategia de alianzas externas

En su exposición de motivos, el aspirante presidencial trajo a colación otros antecedentes que, a su juicio, demuestran una preocupante tendencia de su contraparte a subordinar las decisiones del país a convenios o pactos políticos externos, recordando de manera específica un episodio reciente con el gobierno ecuatoriano.

“Ya lo hizo con el presidente Noboa del Ecuador cuando anunció que supuestamente una decisión que había sido tomada por un organismo multilateral, la CAN, era una decisión pactada entre el presidente de Ecuador y el candidato De la Espriella, engañando al pueblo colombiano. Esa es una actitud que burla nuestra soberanía y la destruye”, detalló el líder político.

Alerta por la pretendida “importación” de modelos judiciales

Uno de los puntos más agudos de la denuncia de Cepeda radicó en cómo la condición de ciudadano estadounidense de su rival podría influir en un desmonte de las garantías institucionales en Colombia. El candidato alertó que delegar o sustituir las competencias de los tribunales nacionales por estándares extranjeros constituye un retroceso peligroso para el país.

“No puede ocurrir que se hagan acciones de carácter apátrida por parte del señor De la Espriella para buscar que a través de la intervención de gobiernos extranjeros definamos nuestra contienda electoral. Ahora se busca que también en esta alianza el señor de la Espriella use su condición como ciudadano estadounidense para propiciar formas de intervención en la vida política nacional. Eso lo rechazamos tajantemente”, enfatizó.

Cepeda concluyó su intervención delineando el impacto de estas propuestas sobre la estabilidad institucional del país: “El señor de la Espriella quiere trasplantar de Estados Unidos modelos en los cuales se va a burlar nuestra soberanía, como por ejemplo, sus amenazas con reemplazar o sustituir la justicia colombiana por procedimientos de la justicia estadounidense, así que advertimos claramente al hecho de que el señor de la Espriella representa un grave riesgo para la democracia, agregamos que es un grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo y la nación colombiana”.