Falleció Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada

La Universidad Militar Nueva Granada confirmó el fallecimiento del mayor general en retiro Javier Alberto Ayala Amaya, quien se desempeñaba como rector de la institución. La noticia fue comunicada por la propia universidad a través de un mensaje oficial en el que expresó su pesar y envió condolencias a su familia.

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“Con profundo dolor, la comunidad neogranadina lamenta el fallecimiento del MG (r) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph.D., rector de la Universidad Militar Nueva Granada”, señaló la institución en su pronunciamiento.

En el mismo mensaje, la universidad extendió su solidaridad a su esposa, María del Rosario Quijano, a sus hijas, nietas y demás familiares, en medio de una noticia que generó tristeza dentro de la comunidad académica.

¿Qué dijo la Universidad Militar Nueva Granada?

Además de lamentar su fallecimiento, la institución destacó el legado que deja Ayala Amaya en su paso por la rectoría, especialmente en el impulso a proyectos de modernización institucional y fortalecimiento de la investigación.

La universidad también recordó una de las consignas que marcaron su gestión: “La educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz”, una visión que, según la institución, seguirá orientando los procesos formativos de la comunidad neogranadina.

La noticia se conoció pocas horas después de una misa realizada en la sede de Bogotá por su estado de salud. Aunque no se habían entregado mayores detalles sobre su condición médica, su ausencia reciente en actos públicos había generado preocupación entre directivos, docentes y estudiantes.

Comunidad neogranadina lamentó su muerte

El fallecimiento del rector representa un momento de duelo para la Universidad Militar Nueva Granada, una institución de educación superior con una fuerte tradición académica y vínculo histórico con el sector defensa.

Hasta el momento, la universidad no ha informado públicamente detalles sobre las causas de su muerte ni sobre los actos institucionales que se realizarán en su memoria. Por ahora, el mensaje oficial se ha centrado en expresar solidaridad con su familia y en resaltar el aporte que dejó en la vida académica de la institución.

La comunidad universitaria permanece a la espera de nuevas comunicaciones oficiales sobre las actividades de despedida y homenaje al rector Javier Alberto Ayala Amaya.