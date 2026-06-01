Este sería el ‘portazo’ de Abelardo De la Espriella a los partidos tradicionales que buscan adherirse a su campaña

Abelardo De la Espriella supuestamente descartó cualquier tipo de negociación con estructuras políticas tradicionales para la segunda vuelta presidencial. A través de un contundente pronunciamiento público, la fórmula vicepresidencial de la campaña de José Manuel dejó claro que, aunque recibe el apoyo de distintos sectores que quedaron fuera de la contienda, no cederá espacios a la maquinaria burocrática del país.

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El abogado, quien insiste en presentarse como un actor ajeno al establecimiento electoral, reaccionó a las múltiples adhesiones que comenzaron a llegar a su campaña tras superar la barrera de los 10 millones de votos en los recientes comicios. A través de su cuenta de X, sentenció las reglas de juego para quienes decidan subirse a su bus electoral.

“Anoche lo dije en mi discurso: yo no soy político. He hecho un pacto con el Pueblo, y es el Pueblo quien lo está sellando en las urnas. Desde anoche, distintos partidos y numerosos líderes han decidido respaldar al Tigre en esta segunda vuelta. (...) Ténganlo claro, colombianos: no haré acuerdos ni con partidos, ni con dirigentes tradicionales, ni por debajo ni por encima de la mesa”, afirmó De la Espriella.

El ultimátum a la maquinaria partidista

De la Espriella aseguró que su único acuerdo es “con el pueblo”, marcando distancia de las prácticas transaccionales que históricamente definen las segundas vueltas en Colombia, donde los apoyos suelen traducirse en ministerios y cuotas de poder. Si bien el jurista reconoció que desde la noche electoral ha recibido el respaldo de diversas fuerzas, condicionó estos acercamientos a una adhesión puramente ideológica y sin contraprestaciones formales.

La estrategia de la campaña apunta a capitalizar el descontento ciudadano hacia la clase política, manteniendo intacta la narrativa de su movimiento, denominado ‘Patria Milagro’. En este sentido, el candidato abrió las puertas a los votantes de otras corrientes, pero bajo una premisa innegociable: el objetivo exclusivo es frenar a sus contradictores de izquierda.

Choque frontal contra el proyecto de Petro y Cepeda

El discurso del candidato elevó el tono de la polarización al perfilar la próxima jornada en las urnas no como una disputa de planes de gobierno, sino como una defensa urgente del sistema institucional. En su mensaje, hizo un llamado directo al “patriotismo” para enfrentar lo que él cataloga como un riesgo inminente para la nación.

“Todo ciudadano que, por patriotismo y en defensa de la democracia frente al tirano y su marioneta, quiera acompañarnos, es bienvenido a votar por José Manuel y por mí”, puntualizó, en una clara ofensiva contra la candidatura liderada por Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda.

La posición de esta campaña plantea un escenario complejo para las colectividades derrotadas en primera vuelta. Al negarse a formalizar pactos de coalición, obliga a los partidos huérfanos a decidir si otorgan un cheque en blanco a la fórmula de derecha o si dejan a sus bases en libertad. Mientras la contienda se estrecha, el rechazo a la política tradicional se convierte en la principal apuesta de De la Espriella para retener el voto de opinión, asumiendo el riesgo de gobernar sin mayorías aseguradas en el Congreso.