Peñalosa se pintó las rayas de tigre y reveló si le aceptaría un ministerio a Abelardo de la Espriella

Lo que faltaba en el reacomodo político después de la primera vuelta: Enrique Peñalosa también movió ficha y dejó claro hacia dónde se inclinará de cara al balotaje. El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial respaldó públicamente a Abelardo de la Espriella, luego de que el abogado se ubicara como el candidato más votado en el preconteo y quedara perfilado para disputar la segunda vuelta contra Iván Cepeda. ¿Le aceptaría un ministerio?

De acuerdo con el avance 30 de la Registraduría Nacional, con 121.868 de 122.020 mesas informadas, equivalentes al 99,87 %, De la Espriella registraba 10.346.212 votos, correspondientes al 43,73 %. Cepeda, candidato del Pacto Histórico, alcanzaba 9.680.548 votos, es decir, el 40,91 %.

En ese panorama, Peñalosa no se fue por las ramas y aseguró que ve con buenos ojos el resultado porque, según él, muestra un rechazo mayoritario al petrismo.

“Estoy muy optimista con los resultados porque demuestra que la mayoría de los colombianos quiere cambiar al petrismo, que está haciéndole tanto daño a Colombia; por lo tanto, apoyo la candidatura de Abelardo de la Espriella”, afirmó en su cuenta de X apenas se conocieron los resultados.

Peñalosa respaldó a De la Espriella, aunque habló de diferencias

El exmandatario bogotano también dejó claro que su respaldo no significa una coincidencia total con el candidato de derecha. Eso sí, aseguró que De la Espriella tiene condiciones para liderar el país.

“Aunque tenemos diferencias, tiene las condiciones para liderar a Colombia, para que tengamos seguridad y pongamos la salud a funcionar, además de fomentar la inversión privada”, agregó Peñalosa en su publicación.

La frase no pasó desapercibida porque llega en un momento clave para la campaña de De la Espriella, que ahora tendrá que buscar apoyos más allá de su base inicial para enfrentar a Cepeda en la segunda vuelta presidencial. Y ahí es donde figuras como Peñalosa empiezan a aparecer en el tablero, especialmente por su trayectoria en Bogotá y por su discurso contra el actual Gobierno.

¿Peñalosa aceptaría un ministerio en un eventual gobierno de Abelardo?

El tema se puso más sabroso cuando en ‘Mañanas Blu’ le preguntaron a Peñalosa si aceptaría un ministerio en caso de que De la Espriella gane la Presidencia y se lo proponga. Su respuesta no fue un sí rotundo, pero tampoco se cerró por completo a conversar con él.

“Los colombianos están saturados con la incompetencia y la criminalidad. Él ha sido muy generoso. A mí lo que me interesa es que Colombia salga adelante, a mí el tema de los puestos no me interesa”, afirmó el exalcalde en Blu Radio.

Peñalosa insistió en que no está buscando cargos y recordó que, según él, ya antes le han ofrecido ministerios y no los ha aceptado. “A mí me han ofrecido ministerios y nunca he aceptado; a mí lo que me interesa es que Colombia esté bien; eso no tiene importancia en este momento. Sí quiero hablar con él un largo rato para compartirle algunas ideas”, agregó.

Con esto, el exalcalde dejó una puerta abierta, pero no necesariamente a un cargo. Más bien, por ahora, a una conversación política con De la Espriella en medio de una segunda vuelta que promete estar cargada de apoyos, guiños y cálculos electorales.

Por ahora, el respaldo de Peñalosa se suma a las primeras movidas que empiezan a darse tras la primera vuelta. De la Espriella llega con ventaja en el preconteo, Cepeda busca remontar y varias figuras políticas ya están mostrando sus cartas. La campaña apenas arranca y, como suele pasar en estos casos, cada apoyo puede convertirse en tema de conversación.