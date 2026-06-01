No se ganó en primera pero puede ganarse una ‘plata’: Números del chance de Iván Cepeda

En Colombia no hay tema de conversación que no termine, tarde o temprano, convertido en número de chance. Pasa con los cantantes, con los futbolistas, con los cumpleaños de los famosos, con las fechas virales y hasta con la política. Y como la contienda presidencial está más caliente que nunca, más de uno ya empezó a mirar qué números se pueden sacar de los protagonistas de esta historia. Acá los de Iván Cepeda.

Esta vez el turno es para Iván Cepeda Castro, senador, defensor de derechos humanos y candidato presidencial del Pacto Histórico, quien quedó en el centro del debate nacional tras conocerse el escenario de segunda vuelta. Su vida política, sus fechas personales y algunos hitos de su trayectoria ya empezaron a sonar entre quienes le meten fe al azar y buscan una combinación con “historia”.

Porque sí, en el mundo del chance hay quienes no juegan cualquier número. Algunos miran fechas de nacimiento, años importantes, cargos públicos, momentos de campaña y hasta porcentajes electorales. Todo sirve cuando se trata de buscarle señal a la suerte.

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Gustavo Petro confesó su apoyo a Iván Cepeda como su sucesor en la presidencia de Colombia.

Los números del chance de Iván Cepeda

Uno de los primeros datos que aparece es su fecha de nacimiento. Iván Cepeda nació en Bogotá el 24 de octubre de 1962, así que de entrada salen combinaciones como 2410 , por el día y el mes, y 1962, por su año de nacimiento.

Para quienes prefieren jugar con cifras más cortas, también aparece el 24, el 10 o el 62. Y como en este 2026 Cepeda tiene 63 años, algunos podrían mirar el 63 o incluso el 063, una de esas combinaciones que en el chance suelen aparecer cuando la gente empieza a jugar con edades y fechas personales.

Puede sonar curioso, pero en Colombia esa vuelta es más común de lo que parece. Si un personaje está sonando duro en la agenda pública, sus números también empiezan a moverse en la conversación popular.

La carrera política de Cepeda también deja varios años que pueden llamar la atención de los apostadores. El 2010 , por ejemplo, marca su llegada a la Cámara de Representantes por Bogotá. Luego aparece el 2014 , año en el que dio el salto al Senado de la República.

De esos dos datos salen combinaciones como 2010, 2014 o incluso 1014, para quienes mezclan años y buscan terminales con algo de sentido político. No falta el que diga que esos números tienen “peso”, sobre todo porque están conectados con momentos clave de su trayectoria pública.

También están los años relacionados con una de sus banderas más conocidas: la construcción de paz. Cepeda estuvo vinculado a discusiones y acercamientos alrededor de ese proceso desde 2012, y el Acuerdo de Paz con las Farc se firmó en 2016. Por eso, números como 2012 y 2016 también entran en el radar de quienes creen que los hitos históricos pueden traer suerte.

La campaña también dejó números para mirar

En la actual contienda de 2026, su campaña también aporta cifras que pueden terminar en la libreta de los apostadores. Tras imponerse en la consulta interna de su sector con cerca del 65 % de los votos, aparecen combinaciones como 065, 65 y hasta 2565, jugando con el año electoral y el porcentaje de victoria.

Eso sí, vale hacer la aclaración de siempre: esto no es una fórmula mágica ni una recomendación para apostar. El chance es azar, y ningún número sale porque esté relacionado con un político, un cantante o un deportista. Pero en Colombia la gente tiene esa costumbre sabrosa de buscarle números a todo lo que genera conversación.

Por ahora, Iván Cepeda no solo dejó titulares, debates y expectativa política rumbo a la segunda vuelta. También dejó una lista de cifras que, seguramente, más de un supersticioso va a mirar con cariño antes del próximo sorteo. Como dicen por ahí: uno no sabe dónde está la suerte, pero por si acaso, se anota el número.