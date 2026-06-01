De la Espriella le puso fecha al debate con Cepeda y él respondió duro: quiere un cara a cara sin “padrinos”

Foto Iván Cepeda reta a Abelardo de la Espriella a un debate y da giro a su campaña para la segunda vuelta.

El cruce político entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda volvió a escalar en plena segunda vuelta presidencial. Luego de que el candidato del Pacto Histórico emplazara públicamente a su rival a un debate político y electoral, De la Espriella no solo aceptó el cara a cara, sino que además puso sobre la mesa una fecha, una hora y un escenario concreto: martes 9 de junio, a las 7:00 p. m., en la revista Semana.

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Sin embargo, la respuesta de Cepeda no tardó en llegar y dejó claro que, aunque está dispuesto a debatir, no lo hará bajo cualquier condición ni en un formato que, según él, pueda desviar la discusión de fondo. El nuevo pulso entre ambos candidatos no solo gira alrededor de si habrá debate, sino de cuáles serán las reglas, quiénes estarán presentes y qué tipo de discusión se le ofrecerá al país antes de la jornada definitiva en las urnas.

De acuerdo a los resultados de ayer en la primera vuelta presidencial, Cepeda y De la Espriella se enfrentarán en segunda vuelta el próximo 21 de junio, después de una primera ronda marcada por la polarización y por la disputa alrededor del reconocimiento de los resultados preliminares. En ese contexto, el posible debate se convirtió en uno de los primeros escenarios de confrontación directa entre los dos aspirantes.

De la Espriella puso fecha y pidió llevar fórmulas vicepresidenciales

A través de su cuenta de X, Abelardo de la Espriella aseguró que el debate debería realizarse en Semana el martes 9 de junio a las 7:00 p. m. En su mensaje, el candidato insistió en que Cepeda debe aceptar lo que llamó “el resultado de la democracia” y cuestionó que, según él, su contrincante se haya negado a reconocerlo.

“Lo único que tienes que hacer Iván Cepeda es aceptar el resultado de la democracia que, sin razón diferente a querer desconocerla, te has negado a aceptar”, escribió De la Espriella, en un mensaje en el que también pidió que Cepeda convoque a su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué.

El candidato agregó que él y José Manuel, su fórmula, estarían esperando en los estudios de Semana. Además, sostuvo que el país debe conocer no solo a quienes aspiran a gobernar, sino también a sus eventuales reemplazos “por si alguno llegase a faltar por motivos de salud o cualquier eventualidad del destino”.

El planteamiento elevó el tono de la discusión, pues ya no se trata únicamente de un debate entre candidatos presidenciales, sino de una propuesta que incluye a las fórmulas vicepresidenciales y que condiciona el encuentro a una discusión previa sobre el reconocimiento de los resultados electorales.

Cepeda respondió y pidió un debate “entre él y yo”

Iván Cepeda respondió a los señalamientos y aseguró que su postura ha sido una respuesta política frente a los ataques que, según dijo, ha recibido de manera reiterada durante la campaña. Además, fue enfático en que el debate debe darse directamente entre ambos candidatos y no con acompañamientos adicionales.

“No vamos a ir a ese debate con dudas. No es entre él y yo, es entre él y yo”, señaló Cepeda, de acuerdo con la transcripción conocida por Publimetro Colombia. Luego precisó que espera un encuentro sin “padrinos”, sin “ayudas periodísticas” y sin personas del entorno político de De la Espriella.

El candidato del Pacto Histórico también sostuvo que espera que la discusión se concentre en los problemas del país, las ideas y los argumentos, y no en ataques personales. “Yo espero que la discusión sea sobre problemas, ideas, argumentos, los problemas que interesa a la gente”, afirmó.

Un debate aún atravesado por condiciones

Aunque ambos sectores han hablado públicamente del debate, el encuentro todavía parece estar atravesado por condiciones. De un lado, De la Espriella propone fecha, hora, medio y presencia de fórmulas vicepresidenciales. Del otro, Cepeda insiste en que el cara a cara debe pactarse sin imposiciones y que debe realizarse directamente entre los dos candidatos presidenciales.

Cepeda también pidió que la campaña se desarrolle de manera “limpia” y “transparente”, y advirtió que el país está entrando en una ola de polarización que, según él, podría escalar hacia escenarios de violencia. Por eso, insistió en que el debate debe darse bajo reglas democráticas, constitucionales y legales.

“El país está entrando en una ola de polarización que puede llevar a la violencia. Lo digo con toda la serenidad”, sostuvo el candidato.

El senador agregó que no aceptará escenarios de manipulación o humillación, al afirmar que representa a millones de personas, movimientos sociales y organizaciones políticas que respaldan su candidatura.

“Tengo sobre mis hombros la representación de 10 millones de personas, de los movimientos sociales de este país, de las organizaciones políticas que están detrás mío”, dijo Cepeda.

Por ahora, el debate quedó instalado como uno de los puntos centrales de la campaña hacia la segunda vuelta. Lo que falta por definir es si ambas campañas logran acordar un formato común o si la discusión sobre las reglas termina convirtiéndose en otro capítulo de la confrontación política que ya marca la recta final de la contienda presidencial.