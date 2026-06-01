Guacamayas sin poder abrir las alas y loras en corrales: Así encontraron a 9 animales silvestres que fueron rescatados

Lo que comenzó como una denuncia ciudadana terminó revelando una preocupante situación de cautiverio ilegal y presunto maltrato contra varios animales silvestres en Cundinamarca. Un operativo adelantado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con apoyo de la Policía de Carabineros, permitió rescatar nueve ejemplares de fauna silvestre que permanecían confinados en condiciones inadecuadas en municipios de la provincia de Gualivá.

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Las imágenes y detalles del caso han generado indignación entre ambientalistas y ciudadanos, especialmente por las condiciones en las que fueron encontrados algunos de los animales. Entre los ejemplares rescatados había un mono que compartía una misma jaula con un loro, guacamayas que no contaban con espacio suficiente para extender sus alas y loras que permanecían encerradas dentro de un corral destinado para gallinas. Además, las autoridades encontraron un erizo que era mantenido como mascota, una práctica prohibida debido a los riesgos que implica para la especie y para los ecosistemas.

Una realidad que sigue afectando a la fauna silvestre

Según explicó la CAR, estos animales fueron hallados lejos de las condiciones mínimas necesarias para garantizar su bienestar. La falta de espacio, la alimentación inadecuada y el estrés derivado del cautiverio pueden generar graves afectaciones físicas y comportamentales en las especies silvestres.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una problemática que persiste en diferentes regiones del país: la tenencia ilegal de fauna silvestre. Aunque muchas personas creen que tener un animal exótico en casa es una práctica inofensiva, expertos advierten que detrás de cada ejemplar mantenido en cautiverio suele existir una cadena de tráfico ilegal que afecta directamente la biodiversidad.

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En el caso de aves como las guacamayas y loras, por ejemplo, el confinamiento puede generar problemas de salud, pérdida de habilidades naturales e incluso comportamientos asociados al estrés. Algo similar ocurre con mamíferos como los monos, cuya vida social y desarrollo dependen de condiciones muy específicas que difícilmente pueden replicarse en una vivienda.

Los animales fueron trasladados a un centro especializado

Tras el rescate, los nueve animales fueron llevados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre ubicado en Tocaima, donde recibirán atención veterinaria, procesos de rehabilitación y evaluaciones para determinar si eventualmente podrán regresar a su entorno natural.

Los especialistas analizarán el estado físico y emocional de cada ejemplar, ya que muchos animales que permanecen largos periodos en cautiverio requieren procesos complejos antes de considerar una posible liberación.

Tener fauna silvestre puede convertirse en delito

Las autoridades aprovecharon el caso para recordar que la tenencia de fauna silvestre está prohibida en Colombia y puede derivar en sanciones económicas e incluso procesos penales.

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Además de representar una infracción ambiental, el cautiverio ilegal pone en riesgo la conservación de especies y afecta el equilibrio de los ecosistemas. Por esta razón, la CAR reiteró el llamado a denunciar cualquier caso relacionado con tráfico, comercialización o posesión de animales silvestres.

El tráfico de fauna sigue siendo una amenaza

De acuerdo con organizaciones ambientales, el tráfico ilegal de fauna es uno de los delitos que más afecta la biodiversidad en América Latina. Muchas especies son extraídas de sus hábitats para ser vendidas como mascotas o utilizadas con fines comerciales, lo que reduce sus poblaciones y pone en riesgo su supervivencia.

Por ello, las autoridades insisten en que la mejor forma de proteger a estos animales es mantenerlos en libertad y reportar cualquier situación sospechosa.