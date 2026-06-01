Grave accidente de avioneta en Villavicencio causó la muerte de todos sus ocupantes en pleno despegue

En la mañana de este lunes, 1 de junio, un grave accidente se presentó en Villavicencio, Meta, cuando una avioneta de la empresa ARALL tuvo dificultades en la fase de despegue. La aeronave tipo Cessna 206, con matrícula HK 2521, cubría la ruta Villavicencio - La Macarena. Lamentablemente, como resultado de este suceso, se confirmó el fallecimiento de sus cuatro ocupantes.

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La avioneta se accidentó hacia las 9:37 de la mañana sobre la vereda el Cairo, cerca de la pista del aeródromo. Era pilotada por German Galindo y llevaba como pasajeros a César López, Marcelo Ortiz y Diana Gama. Sus cuerpos fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal para realizar los procedimientos forenses correspondientes.

La Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC) informó que activó los protocolos de emergencia institucionales y ordenó el traslado urgente de un equipo especializado de investigadores hacia el lugar de los hechos. Según la entidad, Ese personal será el encargado de recopilar la evidencia técnica y testimonial necesaria para determinar las causas que originaron el trágico siniestro.

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Respecto al estado del aeródromo donde ocurrió el accidente, señalaron que la pista de aterrizaje se encuentra operativa.

Por su parte, desde el Ministerio de Transporte lamentaron lo sucedido en este fatal accidente: “Lamentamos profundamente el accidente aeronáutico registrado en la ruta Villavicencio – La Macarena, en el que fallecieron cuatro personas. Expresamos nuestra solidaridad con sus familias y seres queridos en este difícil momento”, precisaron.

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