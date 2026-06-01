Fallece mujer en Medellín tras brutal ataque de su expareja: le roció gasolina y le prendió fuego

Una joven de 24 años llamada Wendy Sepúlveda Narváez murió en las últimas horas en un hospital de Medellín después de ser víctima de un brutal ataque cometido, presuntamente, por su expareja sentimental. El señalado agresor, Yesid Alexander Rojas, alias El mudo, le habría rociado gasolina a la mujer en medio de una discusión para después prenderle fuego, causándole quemaduras de tercer grado en el 80 % de su cuerpo.

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La mujer permaneció seis días en estado crítico después del atroz ataque y falleció recientemente en el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, a donde fue trasladada por la gravedad de sus heridas.

“Yo llegué y me senté al lado de ella. Luego el monitor se puso en signo de pregunta y, cuando vino el médico, se me acercó, me puso la mano en el hombro y me dijo: su hija acaba de fallecer. Yo ya sabía que de esto no se iba a parar; era muy imposible que pudiera salvarse con esas quemaduras. Dios mío, esto es un dolor muy fuerte" afirmó su madre, Nelly Narváez.

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Además, pidió a las autoridades que el presunto responsable reciba la máxima condena y que no haya impunidad en el caso. “Yo la verdad le pido a las autoridades que no lo dejen salir nunca, que se pudra allá. Cómo va a ser posible que le haga esto a una persona que supuestamente decía que quería. Por eso espero que le pongan la máxima condena", expresó.

Los trágicos hechos

Según la investigación que adelanta la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el barrio El Obrero de Neiva, a donde se había desplazado Wendy tras acordar un encuentro con su expareja, con quien tenía un hijo de cuatro años. El hombre habría derribado la moto en la que se movilizaba la mujer para perpetrar la agresión.

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Testigos señalan que varios ciudadanos auxiliaron a la víctima y una de las personas presentes logró apagar el fuego arrojándole agua. Después del ataque, la mujer quedó inmóvil, en estado de shock y fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Neiva.

Desde antes, la víctima habría sido sometida a un ciclo de violencia por parte de Yesid Alexander Rojas, quien permanecía en la cárcel y salió 15 días antes del ataque. El hombre ya fue capturado y le fue imputado el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que aceptó. Tras el fallecimiento de Wendy Sepúlveda, el proceso avanzará por el delito de feminicidio agravado.