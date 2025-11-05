Calendario 2026: Festivos en Colombia y vacaciones para que desde ya se programe

Colombia históricamente ha sido considerado como uno de los países de la región que cuenta con más festivos y es que, durante el año son varias las celebraciones que llevan a que sean contados los meses en los que no se tienen puentes festivos.
Para el 2026, los festivos totales en el país son 18. Y en cuanto a las festividades del año, Semana Santa está programada para el mes de abril.
Además, a diferencia del año anterior, Navidad cae un viernes haciendo que la época se sienta aún más para la celebración.
Y si usted trabaja, sin duda la mejor opción para programar sus vacaciones es el mes de junio en el que la suma de los festivos le alarga los días de descanso.
¿Cuáles serán los días festivos en 2024 para Colombia?
- 1 enero: Año Nuevo
- 12 enero: Día de los Reyes Magos
- 23 marzo: Día de San José
- 2 abril: Jueves Santo (Semana Santa)
- 3 abril: Viernes Santo (Semana Santa)
- 1 mayo: Día del Trabajo
- 18 mayo: Día de la Ascensión
- 8 junio: Corpus Christi
- 15 junio: Sagrado Corazón
- 29 junio: San Pedro y San Pablo
- 20 julio: Día de la Independencia
- 7 agosto: Batalla de Boyaca
- 17 agosto: La asunción de la Virgen
- 12 octubre: Día de la raza
- 2 noviembre: Día de Todos los Santos
- 16 noviembre: Independencia de Cartagena
- 8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción
- 25 diciembre: Navidad
