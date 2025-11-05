Calendario 2026: Festivos en Colombia y vacaciones para que desde ya se programe

Colombia históricamente ha sido considerado como uno de los países de la región que cuenta con más festivos y es que, durante el año son varias las celebraciones que llevan a que sean contados los meses en los que no se tienen puentes festivos.

Para el 2026, los festivos totales en el país son 18. Y en cuanto a las festividades del año, Semana Santa está programada para el mes de abril.

Además, a diferencia del año anterior, Navidad cae un viernes haciendo que la época se sienta aún más para la celebración.

Y si usted trabaja, sin duda la mejor opción para programar sus vacaciones es el mes de junio en el que la suma de los festivos le alarga los días de descanso.

¿Cuáles serán los días festivos en 2024 para Colombia?

1 enero: Año Nuevo

Año Nuevo 12 enero: Día de los Reyes Magos

Día de los Reyes Magos 23 marzo: Día de San José

Día de San José 2 abril: Jueves Santo (Semana Santa)

Jueves Santo (Semana Santa) 3 abril: Viernes Santo (Semana Santa)

Viernes Santo (Semana Santa) 1 mayo: Día del Trabajo

Día del Trabajo 18 mayo: Día de la Ascensión

Día de la Ascensión 8 junio: Corpus Christi

Corpus Christi 15 junio: Sagrado Corazón

Sagrado Corazón 29 junio: San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo 20 julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia 7 agosto: Batalla de Boyaca

Batalla de Boyaca 17 agosto: La asunción de la Virgen

La asunción de la Virgen 12 octubre: Día de la raza

Día de la raza 2 noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos 16 noviembre: Independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena 8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Día de la Inmaculada Concepción 25 diciembre: Navidad

