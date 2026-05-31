“Esa vaina no es brujería”, De la Espriella reforzó su idea de hacer todo el fracking que se pueda

El candidato Abelardo de la Espriella, en entrevista concedida al influenciador Westcol, habló una vez más del tema del fracking y dejó clara su intención de realizarlo todo lo que sea posible, además de la explotación del gas, señaló que solo son mitos urbanos los peligros que advierten del mismo y dijo que es como hacer un edificio.

Queriendo dar cátedra sobre el tema, señaló: “El fracking, sí, les explico rapidito, en 1 minuto para dumis, para que la gente entienda: el fracking es una obra civil. Es como si tú haces un edificio o haces una casa. Si la haces bien, no se va a caer. Si tú haces bien el fracking, no hay contaminación ambiental. Segundo dato importante, después de la tecnología militar, la tecnología más brava y precisa es la tecnología de perforación de petróleos y gas”.

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“Si tú la haces con la empresa que es, nunca va a haber afectación. Esa vaina la volvió a la izquierda un discurso como si esa vaina fuera el demonio y no, es una obra civil que si se hace bien no hay afectación. Vamos a hacer todo el fracking que se puede hacer. Petróleo y gas para empezar a recuperar nuestra economía con respeto absoluto por la norma ambiental y por nuestro ecosistema. Pero que la gente sepa que es una obra civil, esa vaina no es brujería, si la haces bien no pasa nada”, añadió.

“De eso se ha hablado mucho, pero nadie sabe qué coño es el fracking, entonces el fracking y nadie sabe qué es. Mentira, mentira, mentira, están poniendo eso en este momento. No, pero bueno, a ver, averigüen. Es que por lo que hace lo que hace cuando se ideologiza todo, mira lo que ocurre, la gente no escucha razones. Busquen, técnicamente que es, es una obra civil. Si tú haces bien una obra civil de un puente o de un edificio, no se va a caer”, insistió.

“Si llevas a la gente que es para hacer el fracking, nunca va a ver afectación. Eso hace parte de los mitos urbanos”, sentenció.

¿Qué riesgos tiene el fracking?

Según la IA de Google:

El fracking (fracturación hidráulica) conlleva graves riesgos ambientales, de salud pública y geológicos, principalmente por la inyección a alta presión de químicos tóxicos y agua en el subsuelo. Sus impactos más críticos incluyen: [1, 2, 3, 4]