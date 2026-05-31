El procurador Eljach fue tajante sobre el presidente Petro haciendo público su voto

Las imágenes del presidente Gustavo Petro mostrando públicamente su tarjetón marcado durante la jornada electoral de este domingo generaron diversas reacciones y cuestionamientos sobre si esa conducta podría afectar la libertad de los votantes. Frente a la discusión, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, salió a aclarar cuál es el alcance constitucional del secreto del voto en Colombia.

Durante una intervención ante medios de comunicación, Eljach explicó que el carácter secreto del sufragio constituye una protección para los ciudadanos, pero no una obligación que les impida revelar voluntariamente por quién votaron.

“El secreto del voto es una garantía democrática para que a la persona que vota no la vayan a perseguir por la manera como vote, para que el patrono no lo vote del cargo, para que no le hagan ningún daño, para que no haya venganza. Eso es universal. El secreto del voto es una garantía, no es una obligación. Por tanto, cada quien es dueño de su secreto. Si yo quiero revelar mi secreto, estoy en libertad de hacerlo”, afirmó.

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El pronunciamiento se produjo después de que Petro mostrara ante las cámaras su voto por la fórmula presidencial integrada por Iván Cepeda y Aida Quilcué. Posteriormente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también dejó en evidencia que respaldó la misma candidatura.

Para explicar su posición, el procurador comparó la situación con lo que ocurre habitualmente en el Congreso de la República cuando los legisladores anuncian públicamente el sentido de su voto antes de una decisión.

“Pónganse el caso cuando en las plenarias de Senado y Cámara se va a votar y antes de votar, el congresista dice: ‘Anuncio mi voto negativo’ o ‘anuncio que voto por tal’. Es eso. El secreto es una garantía, pero no es una obligación”, señaló.

¿Puede influir en otros votantes?

Consultado sobre si la divulgación pública del voto por parte de figuras políticas podría influir en la decisión de otros ciudadanos, Eljach respondió que esa es una valoración que corresponde a cada elector.

“Bueno, eso cada ciudadano tiene la personalidad, tiene el carácter y el conocimiento y la tranquilidad de ver si se deja influir o no”, manifestó.

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Las declaraciones del jefe del Ministerio Público llegan en una jornada electoral que él mismo había destacado horas antes como una demostración de la vigencia de las instituciones democráticas colombianas.

“Un momento que alguna gente ponía en duda”

Durante la apertura de la primera vuelta presidencial, Eljach expresó su satisfacción por la realización de las elecciones de 2026, recordando que años atrás algunos sectores cuestionaban la continuidad normal de la democracia colombiana.

“Estoy bastante motivado y bastante contento. Hemos llegado a un momento que alguna gente ponía en duda que pudiera llegar. Y hoy estamos aquí como estuvimos el 8 de marzo en paz electoral. Y así va a ser ahora y será siempre”, afirmó.

El procurador destacó además el trabajo conjunto de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia del proceso electoral y resaltó la presencia de observadores internacionales que acompañan la jornada.

“Todas las instituciones se han unido para que Colombia haga la escogencia de quienes tienen que estar al mando de las instituciones en la Presidencia y en la Vicepresidencia de la República”, sostuvo.

Asimismo, defendió la fortaleza institucional del país y aseguró que la jornada representa una oportunidad para ratificar la vigencia de la democracia colombiana ante la comunidad internacional.

“Todos tendremos a partir de este momento la oportunidad histórica de renovar nuestras instituciones y de decirle al mundo entero que aquí hay una democracia, que la democracia está viva y que Colombia va a seguir adelante”, concluyó.