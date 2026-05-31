“Un personero es más serio”, Juan Daniel Oviedo se burló de Abelardo de la Espriella

En pleno día de jornada electoral, la campaña presidencial sigue elevando el tono de los ataques entre candidatos y fórmulas vicepresidenciales. Esta vez Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, exconcejal de Bogotá y hoy fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, lanzó una dura pulla contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, luego de que este hablara de construir diez megacárceles en Colombia.

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Oviedo compartió un fragmento de la entrevista que De la Espriella concedió al streamer Westcol y acompañó el video con una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales:

<b>“Un personero es más serio”.</b> — Juan Daniel Oviedo

El comentario surgió a raíz de una conversación en la que el candidato defendía una de sus principales propuestas de seguridad: la construcción de diez megacárceles para enfrentar la criminalidad en el país.

Durante la entrevista, Westcol cuestionó el alcance de la iniciativa.

— Westcol: “10 megacárceles, suena como que una propuesta a un personero”.

— Abelardo de la Espriella: “¿Por qué?”

— Westcol: “Son 10 megacárceles”.

— De la Espriella: “¿Por qué te suenan a personero?”

— Westcol: “Porque nadie lo ha hecho”.

Ante la observación, el abogado respondió apelando a la innovación y a romper esquemas tradicionales.

— De la Espriella: “¿Y eso qué significa? ¿Quién ha hecho lo que tú hiciste antes de que tú lo hicieras?”

— Westcol: “Sí, eso tiene mucha razón, pero yo…”

— De la Espriella: “No, no, ¿quién ha hecho lo que tú hiciste? Nadie. Siguiente pregunta a su señoría”.

Posteriormente, el creador de contenido insistió en los detalles de ejecución del proyecto y preguntó cuánto tardaría la construcción de las cárceles.

— Westcol: “¿Cuánto tiempo puede demorar el proceso de la construcción de las 10 megacárceles? ¿Desde cuándo empezaría?”

— De la Espriella: “Hermano, puede demorar 10 u 11 meses si lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque no vamos a hacerlo nosotros, vamos a buscar 10 empresas privadas que hagan las 10 megacárceles”.

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Las declaraciones no pasaron desapercibidas en medio de la jornada de elección presidencial de 2026. La publicación de Oviedo se suma a una creciente ola de críticas y burlas que han generado algunas de las propuestas de Abelardo de la Espriella.