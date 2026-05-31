Cámaras de seguridad detectan presunta compra de votos, según el ministro de Defensa

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó que durante las primeras horas de la jornada electoral de este domingo fueron detectadas cuatro personas que presuntamente estarían incurriendo en delitos electorales en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca.

Según explicó el funcionario, la situación fue identificada gracias a las imágenes captadas por una cámara de seguridad privada ubicada en el barrio Santiago de Cali, donde las autoridades habrían evidenciado conductas relacionadas con una posible compra de votos y la recepción de cédulas de ciudadanía.

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“Avanza con normal tranquilidad, esperamos que así ocurra durante toda la jornada electoral. Hemos detectado que la principal amenaza son los delitos electorales. A través de una cámara privada se logró determinar allá en el barrio Santiago de Cali de la ciudad de Popayán, Cauca, a cuatro individuos que estarían comprando votos y también recibiendo cédulas”, afirmó el ministro.

De acuerdo con Sánchez, tras la detección del hecho se activó la respuesta de las autoridades competentes. “Ya está la Policía y la Fiscalía actuando”, señaló.

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El jefe de la cartera de Defensa aprovechó para invitar a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad relacionada con las elecciones mediante la línea 157, habilitada para recibir denuncias sobre delitos electorales, actos de corrupción y amenazas contra candidatos o votantes.

Cuatro reportes recibidos en la línea 157

Durante su declaración, el ministro también entregó un balance preliminar sobre las denuncias recibidas hasta ese momento a través de los canales oficiales.

“En la línea 157 hemos recibido cuatro llamadas: dos relacionadas con constriñimiento y dos relacionadas con delitos electorales”, indicó.

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No obstante, destacó que la jornada avanzaba en términos generales con normalidad y reiteró el llamado a los colombianos para ejercer su derecho al voto de manera libre.

Llamado a respetar la decisión de los votantes

Sánchez también se refirió a las preocupaciones sobre posibles presiones de grupos armados ilegales en algunas regiones del país. Al respecto, aseguró que las autoridades han insistido en que la presencia de estructuras criminales no determina necesariamente la decisión final de los ciudadanos en las urnas.

“La Misión de Observación Electoral ha sido enfática en que no hay una correlación directa entre la presencia de un grupo criminal y la decisión del votante, es decir que finalmente lo hace de manera libre”, manifestó.

Finalmente, el ministro invitó a los ciudadanos a participar de forma responsable en la jornada democrática y a respetar los resultados que arrojen las urnas al cierre de las votaciones.

“Invitamos a todos los colombianos a que voten de manera libre, pero también de manera responsable y que se respeten los resultados”, concluyó.