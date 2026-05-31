Ciudadano fue agredido cuando denunciaba presunto delito electoral

Una agresión a un ciudadano se dio en medio de la jornada electoral para la Presidencia de la República que se adelanta este domingo 31 de mayo en Colombia, mientras él denunciaba un presunto tráfico de votos en el municipio de El Banco en el departamento de Magdalena.

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El abogado Gabriel Escobar, que compartió el video, reseñó: “En el municipio de El Banco Magdalena, presuntamente, trafican votos a favor de Abelardo de la Espriella”.

En las imágenes se evidencia a un ciudadano grabando a unas personas con camisetas de la Selección Colombia y en una camioneta de alta gama, abordando a un adulto mayor, mientras él va narrando que “estos personajes en toda la entrada del puesto de votación están deteniendo a todos los adultos mayores y le están indicando cómo votar. El señor venía a votar libremente y él lo abordó”.

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Mientras estaba grabando, una de las mujeres que se encontraba allí, se le acercó e intentó raparle el celular para que dejara de grabar su actuación.