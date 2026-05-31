Primera captura en el marco de las elecciones: incautados más de $111 millones

Las autoridades reportaron una de las primeras actuaciones relevantes de la jornada electoral de este domingo, tras la incautación de $111.250.000 en efectivo y la captura de una persona en el municipio de Girardot, Cundinamarca.

El procedimiento fue confirmado por el director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), coronel Elver Alfonso Sanabria, quien explicó que el caso ya quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación para determinar el origen y la finalidad del dinero.

Aunque el hallazgo ha despertado sospechas sobre una posible compra de votos, el oficial fue enfático en señalar que esa hipótesis aún debe ser establecida por las autoridades judiciales.

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“Decir si el dinero era o no para comprar votos, es el indiciado el que tiene que responderlo ante la autoridad competente que en este momento es la Fiscalía General de la Nación ante quien lo dejó a disposición la Policía Nacional”, manifestó el coronel Sanabria.

La captura se produjo durante los operativos desplegados en el marco del Plan Democracia, estrategia mediante la cual la Fuerza Pública busca garantizar la transparencia y seguridad de las elecciones presidenciales.

Investigación en curso

Por ahora, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado el dinero ni sobre la identidad del capturado. La investigación deberá establecer si los recursos estaban relacionados con alguna actividad ilegal o con una eventual conducta que pudiera afectar el proceso electoral.

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El caso se convirtió en una de las primeras alertas registradas durante la jornada de votación, en la que miles de uniformados fueron desplegados en todo el territorio nacional para vigilar el normal desarrollo de los comicios.

Policía monitorea posibles delitos electorales en tiempo real

Durante el balance entregado este domingo, la Policía Nacional también destacó la puesta en funcionamiento del Visor de Investigación Criminal Plan Democracia 2026 (VIDEM), una plataforma tecnológica diseñada para detectar y hacer seguimiento a posibles irregularidades electorales. En la misma se reporta la captura y la cifra de $111 millones incautados.

Según la institución, la herramienta permite consolidar información operativa en tiempo real, identificar patrones de comportamiento asociados a delitos electorales y visualizar los reportes provenientes de diferentes regiones del país para facilitar una respuesta más rápida de las autoridades.

Hasta el momento, la Policía indicó que la jornada se desarrolla sin alteraciones significativas del orden público, mientras continúan los controles y verificaciones en los distintos puestos de votación del país.