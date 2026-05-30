Gustavo Petro anunció la llegada de su polémico documental “Décadas de lucha. Un pueblo decide” a Señal Colombia

Este sábado 30 de mayo, a las 8:00 p. m., la pantalla de Señal Colombia volverá a transmitir el documental titulado “Décadas de lucha. Un pueblo decide”, una pieza audiovisual que recorre la trayectoria política y personal del actual mandatario de los colombianos, Gustavo Petro. El anuncio fue realizado por el propio jefe de Estado a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter).

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La emisión del documental ha puesto nuevamente el foco sobre RTVC, el Sistema de Medios Públicos, tras revelarse detalles sobre la transacción económica que permitió su llegada a la televisión pública. Según documentos conocidos públicamente, el canal adquirió los derechos de transmisión de la producción por un valor de 10.000 dólares (aproximadamente 40 millones de pesos colombianos), los cuales fueron pagados a la productora Parkway Pictures LLC.

El contrato, que tiene una vigencia de un año, autoriza tres emisiones del documental de 98 minutos de duración. Además, el acuerdo incluye permisos para la difusión simultánea (simulcast) y el acceso a diversas plataformas digitales dentro del periodo pactado.

La controversia en el Congreso

La noticia del desembolso encendió rápidamente el debate político en su momento. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, fue una de las voces más críticas, denunciando el gasto a través de sus redes sociales. La congresista realizó un desglose de la inversión, señalando que cada una de las tres emisiones autorizadas tendría un costo cercano a los 3.333 dólares.

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Cabal calificó la compra como una “muestra de despilfarro” y cuestionó la prioridad del gasto en el contexto actual del país. “¿Hasta cuándo le pagamos sus vanidades cuando no hay plata para la gasolina, ni para la policía, ni para medicamentos?”, manifestó la senadora en un video publicado en X, donde además advirtió que situaciones como esta deberían ser revisadas por los entes de control, concluyendo que “así no se hace patria”.

La defensa de RTVC

Ante las acusaciones, la administración de RTVC salió en defensa del proceso, argumentando que la adquisición de contenidos externos es una práctica habitual y necesaria para la programación del sistema de medios públicos. La entidad aclaró que la compra de licencias o derechos de emisión para documentales, películas y series culturales producidas por terceros es un procedimiento estándar en la industria audiovisual.

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Desde RTVC enfatizaron que esta transacción se enmarca en una “compra editorial” dirigida a fortalecer la oferta cultural del canal, y no debe confundirse con una producción financiada directamente con recursos públicos adicionales. Mientras el debate sobre el uso de los fondos públicos continúa en las redes sociales y el Legislativo, el documental se vuelve este sábado, de cara a la jornada electoral del domingo 31 de mayo.