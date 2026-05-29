“No voy a ser un viejo cansón como Uribe”: Petro contó qué hará después del 7 de agosto y reveló que tendrá serio problema

En la recta final de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha comenzado a hablar sobre su gobierno y a contar qué piensa hacer cuando deje la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Una de las preguntas más recurrentes es sí continuará dedicándose a la política desde el Congreso o alguna instancia, y recientemente la respondió haciendo un paralelismo con la actividad actual del expresidente Álvaro Uribe.

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“¿Qué vas a hacer después de esto? ¿Vas a seguir en la política o qué?“, le preguntó la influencer conocida como Mildre Cartagena, cuyo nombre real es Katherine Pascuales, a lo que el presidente contestó: ”Yo no voy a ser un viejo cansón como Uribe. Termino con una escoba saliendo a fregar unos jovencitos porque pintan una pared. Ese tipo de viejo no quiero ser".

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El mandatario lanzó una fuerte crítica al dirigente del Centro Democrático por el reciente episodio en el que rechazó que varios ciudadanos pintaran una pared cercana a su finca en Rionegro, Antioquia, con la cifra de falsos positivos actualizada por la JEP, 7.837. Uribe, acompañado de varias personas, llegó a borrar el mural y aprovechó para culpar, sin pruebas, al candidato Iván Cepeda.

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Lamenta estar en la lista Clinton

Posteriormente, la entrevistadora le sugirió a Petro que debería irse a Dubai o viajar a otro lugar tras el final de su mandato, pero el señaló que no puede porque está en la lista OFAC (Clinton) del gobierno de Estados Unidos. “Me metió Trump, no me ha sacado, y eso significa que no tengo cuenta, no puedo hacer transacciones, me queda dificil coger un tiquete aéreo, tener algo es dificil, ahora estoy en separación de vienes o sea que voy bien”, afirmó con una mezcla de resignación y humor.