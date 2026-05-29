Recuperan casi 50 cuerpos de fallecidos en enfrentamientos entre disidencias de Calarcá e Iván Mordisco

Una misión humanitaria consiguió, recientemente, recuperar los 48 cuerpos de las personas fallecidas en medio de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco y las comandadas por alias Calarcá en San José del Guaviare. Los combates se registraron en los sectores conocidos como La Siberia, Caño Cumare y Pipiral de la vereda Barranco Colorado, y dejaron medio centenar cuyos cuerpos quedaron a la vista de la población después de que se fueran los grupos armados.

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Así fue la recuperación

La comunidad, atemorizada ante la situación, pidió la recuperación de los cuerpos, y el jueves 28 de mayo llegaron dos lanchas con cinco bomberos, entre ellos dos enfermeros, acompañados por la Defensoría del Pueblo, los Bomberos, la MAPP-OEA, la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y autoridades locales.

“Al llegar al sitio pues fue necesario esa labor de embolsado y embalaje de los cuerpos que estaban en ese sector. Nuestros bomberos dispusieron de bolsas, hicieron el procedimiento, se ubican los cuerpos en los botes, se organizan para la salida y pues teniendo en cuenta las condiciones del sitio, de los cuerpos pues se decide regresar durante la noche”, relató el teniente Raúl Malagón ante Caracol Radio.

“Eso siempre genera impacto en la forma en la que se encuentran estos cuerpos, pero pues digamos que de manera general son imágenes que ninguna persona se quiere llegar a encontrar. En esas intervenciones no se pregunta, no se averigua, no se indaga, vamos y hacemos nuestro trabajo, saludamos de forma cordial a la comunidad. La comunidad sabe que sus bomberos siempre están ahí para ayudar en el momento en que se necesite”.

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Podría haber menores de edad

Este viernes 29 de mayo, la misión llegó a San José del Guaviare y entregó los cuerpos a las respectivas autoridades para la plena identificaciónde los 48 fallecidos. Hasta ahora, según la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que hay 38 cuerpos aún sin identificar y existe información preliminar de que varias de las víctimas serían menores de edad reclutados forzosamente.