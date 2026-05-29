Escándalo en el Ejército: se conocen graves denuncias de presunto acoso por parte de médico en batallón de Popayán

Una polémica de presunto acoso sexual sacude al Ejército de Colombia después de que se conociera una serie de denuncias radicadas ante la Fiscalía por parte de mujeres que señalan haber sido víctimas de conductas indebidas durante el proceso para aspirar a hacer el servicio militar en Popayán. Según las afectadas, los hechos ocurrieron en pasado 14 y 15 de mayo, durante el examen médico para ingresar a la institución.

Lea también: “No voy a ser un viejo cansón como Uribe”: Petro contó qué hará después del 7 de agosto y reveló que tendrá serio problema

Exámenes incómodos y cuestionados

Una de las indicaciones que más desconcertó a algunas de las denunciantes durante el exámen, según afirman, fue la petición de retirarse la ropa interior hasta las rodillas y ubicarse en posición fetal sobre la camilla. “En esa posición, quedábamos orientadas hacia la pared, sin poder ver lo que ocurría, mientras el médico se ubicaba detrás de nosotras, a la altura de la región pélvica y glútea”, contaron las víctimas, según difundió el medio Blu Radio.

“Desde esa ubicación, procedía a realizar la inspección directa de la zona íntima, manipulando el área. Todo este procedimiento se realizaba de manera sorpresiva, sin haber sido explicado previamente y sin solicitar autorización o consentimiento”, agregaron.

Esto le puede interesar: [Perfiles presidenciales] Iván Cepeda: los diálogos y silencios del adversario de la guerra

Otro de los testimonios detalla que aunque la valoración comenzaba con ejercicios normales, durante un examen del tórax el medico realizaba tocamientos indebidos. “Hubo contacto directo con los senos, sin explicar previamente el procedimiento ni solicitar consentimiento, lo que empezó a generar incomodidad e incertidumbre”, dice el documento.

Les dijeron que desistieran si no estaban de acuerdo

Además de las denuncias al médico, el testimonio cuenta que una suboficial les dijo que debería desistir de la convocatoria si no estaban de acuerdo con el procedimiento. Las víctimas consideran que los presuntos actos del médico habrían causado momentos de incomodidad y vulnerabilidad, pues se habrían dado sin información, preparación y respeto a la dignidad.

Conozca esta historia:Intoxicaciones por tusi en Medellín prenden alarmas: van casi 20 casos de daño vascular grave en los últimos tres meses

Igualmenye, pidieron al Ejército verificar si este procedimiento se hizo dentro de lo establecido y si corresponde a los protocolos para el proceso de incorporación, pues sostienen que sus derechos fueron vulnerados.

Ejército se pronunció

Ante la gravedad de las denuncias, el Comando de Reclutamiento del Ejército informó en un comunicado que está dispuesta a colaborar con las investigaciones y aseguraron: “Los exámenes de aptitud psicofísica que se realizan por parte de profesionales de la salud al servicio de la Fuerza siguen criterios técnicos y clínicos orientados a determinar las condiciones psicofísicas requeridas para la prestación del servicio militar”.

“El Ejército Nacional rechaza categóricamente cualquier conducta que atente contra la integridad, la dignidad o los derechos de los ciudadanos que participan en los procesos de incorporación”, añadieron.