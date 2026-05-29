Necropsia de Yulixa Toloza revela impactantes detalles de su muerte: múltiples fracturas y once heridas por arma blanca

Un nuevo informe de Medicina Legal revelado por el medio La FM dio a conocer la gravedad de las heridas que sufrió Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que falleció y desapareció tras procedimiento estético en una clínica clandestina, y presentó impactantes detalles sobre lo que padeció en el establecimiento Beauty Láser M. L. La entidad concluyó que su muerte fue “violenta - homicidio”

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El dictamen forense indicó que la causa de su muerte estuvo relacionada con un “procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso”, realizado, presuntamente, días antes de que la mujer fuera hallada sin vida en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca.

Múltiples lesiones de gravedad

Entre los resultados más impactantes de la evaluación de Medicina Legal está el hallazgo de múltiples fracturas en el tórax de la víctima. Tales lesiones estaban ubicadas en los arcos costales izquierdos del 2 al 8 y derechos del 2 al 7 en la región anterior del tórax, evidenciando un severo trauma físico.

Los expertos forenses hallaron hematomas en el tejido graso del dorso, lesiones profundas en la región lumbar, hematomas paravertebrales bilaterales y hasta lesiones hemorrágicas en músculos del cuello. Otras heridas incluyen la licuefacción del tejido graso y daños asociados a un procedimiento invasivo de extracción de grasa corporal.

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Al menos 11 heridas con elemento cortopunzante

Además de las fracturas y hematomas, el informe señaló que Toloza sufrió once heridas con elemento cortopunzante, cuatro en la región anterior del cuerpo y siete en la región posterior, que además estaban acompañadas de graves lesiones internas y sangrado bajo la piel. Segun el documento, la víctima presentó lesiones con arma blanca en el abdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, glúteos y zona sacra.

La entidad aclaró que no existía evidencia de penetración a cavidad torácica o abdominal. Sin embargo, hubo una extensa “disección hemorrágica” desde el cuello hasta la región glútea, lo que significa que Toloza sufrió una lesión interna grave en la que los tejidos y la grasa debajo de la piel se separan mientras se produce un sangrado abundante.

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Embolismo graso y anemia aguda

Adicionalmente, la víctima presentó un embolismo graso pulmonar, complicación que ocurre cuando partículas de grasa ingresan al torrente sanguíneo y llegan a los pulmones. Esto puede generar insuficiencia respiratoria aguda, alteraciones hematológicas y complicaciones severas que, incluso pueden llegar a causar la muerte.

La necropsia concluyó que Yulixa Toloza presentó insuficiencia respiratoria aguda secundaria al embolismo graso y signos de anemia aguda y pérdida importante de sangre. Según los peritos forenses, la mujer presentaba palidez extrema, hematomas extensos y ausencia de sangre en venas y arterias. Hay que recordar que en un video de Toloza tras la cirugía se puede ver pálida, con los labios morados y dificultades para respirar.

Además, el análisis médico menciona que grandes volúmenes de extracción de grasa corporal pueden incrementar el riesgo de complicaciones severas y pérdida significativa de sangre.

El dictamen de Medicina Legal también señaló que el cuerpo, hallado el 19 de marzo, presentaba signos avanzados de descomposición al momento del examen forense, realizado el dia siguiente. Entre llos estaban cambios en el color de la piel, rigidez y afectaciones causadas por exposición prolongada en la zona donde fue hallado.

La entidad señaló que aún hay informes toxicológicos pendientes que podrían aportar informació sobre medicamentos o sustancias utilizadas durante el procedimiento y antes del fallecimiento.