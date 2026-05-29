¿Qué pasará con los votos de los candidatos que renunciaron para unirse a Iván Cepeda? esto explicó el CNE

En una circular emitida este jueves 28 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó una importante aclaración de cara a los comicios del próximo domingo 31 de mayo, después de que varios candidatos renunciaran a sus aspiraciones para unirse a otros. La explicación se da porque Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo quedaron en el tarjetón final, pero se bajaron de sus candidaturas para unirse a Iván Cepeda.

Lea también: “No voy a ser un viejo cansón como Uribe”: Petro contó qué hará después del 7 de agosto y reveló que tendrá serio problema

Según la Circular Sala Plena No. 001 de 2026, las comisiones escrutadoras deberán clasificar esos sufragios como “votos no marcados”, o sea que no tendrán efectos dentro del resultado electoral. Esto se da porque cuando un candidato renuncia formalmente a su postulación con anterioridad a la jornada electoral, su casilla deja de representar una opción legalmente válida.

Esto le puede interesar: [Perfiles presidenciales] Iván Cepeda: los diálogos y silencios del adversario de la guerra

Igualmente, aclararon que esos votos de ninguna manera podrán “sumarse a favor del voto en blanco ni de otra candidatura o coalición participante”, tampoco “se computarán como votos nulos”, ni serán tenidos en cuenta “para el cálculo del umbral o la determinación de la votación total válida”.

Conozca esta historia: Intoxicaciones por tusi en Medellín prenden alarmas: van casi 20 casos de daño vascular grave en los últimos tres meses

Esta decisión aplica para los candidatos que renunciaron después de la impresión de los tarjetones electorales, por lo cual siguen apareciendo sus logos, candidaturas y fórmulas vicepresidenciales. Otros candidatos que también se bajaron de la aspiración lo hicieron antes de inscribirse oficialmente en la Registraduría, como Juan Fernando Cristo, o antes de que se imprimieran los tarjetones, como fue el caso de Clara López, de quien se alcanzó a retirar su logo y fotografía.