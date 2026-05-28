Intoxicaciones por tusi en Medellín prenden alarmas: van casi 20 casos de daño vascular grave en los últimos tres meses

El tusi no es una droga concreta, sino la mezcla de varias sustancias, lo que aumenta sus riesgos.

Después de que se conocieran varios casos de personas en grave estado de salud a raiz del consumo de tusi en Medellín, una nueva alerta de la Secretaría de Salud de la capital de Antioquia reveló un preocupante incremento en la intoxicación por el consumo de esta sustancia.

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Se han reportado casos delicados y una amputación

Según la entidad, en el Valle de Aburrá ya se han identificado 18 casos de intoxicación aguda con esta droga, que en realidad es una mezcla impredecible de varias sustancias. De hecho, uno de los pacientes requirió la amputación de uno de sus miembros inferiores por isquemia, la reducción del flujo sanguíneo en una parte del cuerpo que provoca una falta de oxígeno y nutrientes y que puede terminar en necrosis y amputaciones.

Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín, señaló que los primeros casos comenzaron a registrarse desde el pasado 24 de febrero. Hasta ahora, de las 18 personas afectadas se ha conocido que 14 son residentes de Medellín, dos de Bello y dos de Itaguí. Todos ellos requirieron atención intrahospitalaria y siete necesitaron manejo en unidades de cuidados intensivos o cuidados especiales por las delicadas condiciones que presentaban.

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Medidas de la Alcaldía

“Hacemos un llamado a la comunidad para evitar el consumo de cualquier sustancia psicoactiva, pero sobre todo de este tipo de sustancias como el tusi o cocaína rosada, que está afectando gravemente la salud de las personas”, dijo la funcionaria.

Ante el incremento de casos, la Secretaría de Salud activó vigilancia epidemiológica intensificada y salas de análisis de riesgo junto con las autoridades departamentales. Igualmente, emitio alertas a instituciones para que el personal médico esté atento a pacientes jóvenes que llegue con dolor intenso en las piernas cambios de coloración en extremidades, pérdida de sensibilidad o signos de compromiso vascular después del consumo de sustancias psicoactivas.

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Un coctel de sustancias cambiante

Para conocer qué podría estar causando el aumento de estos casos, Medicina Legal analizó dos muestras obtenidas de pacientes afectados. Los resultados revelaron una mezcla de varias sustancias psicoactivas y medicamentosas calificada por López Delgado como “altamente peligrosa”: ketamina, cocaína, cafeína, MDMA y procaína.

Aunque al principio se pensaba que un antiparasitario veterinario llamado levamisol podría estar relacionado con los casos, los nuevos análisis no detectaron su presencia en las muestras obtenidas. “Ya van 20 casos [entre Medellín y Pereira]. No se ha encontrado levamisol sino otras sustancias”, señaló el toxicólogo Hugo Gallego según El Colombiano.

Entre las sustancias que pueden estar presentes en esta droga generan alerta el MDMA, que ya ha sido relacionado con daños cadiovasculares graves en consumidores frecuentes de tusi, y la xilacina o tranq, un sedante veterinario asociado con heridas necróticas, ulceraciones graves y amputaciones.