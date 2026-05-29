“Lo único que han hecho es manipular”: Santiago Botero a Néstor Morales mientras asegura que será el presidente de Colombia

En medio de una entrevista con el periodista Néstor Morales, el candidato presidencial Santiago Botero protagonizó un tenso momento en el que cuestionó el papel de algunos medios de comunicación y aseguró que llegará a ser presidente de Colombia.

Durante la conversación, Botero lanzó fuertes críticas contra sectores económicos y periodistas, a quienes acusó de influir en la democracia y de afectar la percepción de los ciudadanos sobre las distintas candidaturas.

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Santiago Botero aseguró que los medios y los grupos económicos están manipulando la democracia y que él será presidente

“Le tengo que decir de corazón, el sueño lo va a tener usted y todos los grupos económicos y todos los periodistas cuando sea presidente de Colombia. Porque ustedes lo único que han hecho es manipular lo que es la democracia. Y lo mío es a los ojos y lo digo de frente”, afirmó el aspirante presidencial.

Ante una pregunta de Morales sobre sus posibilidades de imponerse en las urnas durante la primera vuelta presidencial, Botero aseguró que mantiene intacta su confianza en alcanzar la Casa de Nariño, aunque reconoció que, de no lograrlo en esta oportunidad, volvería a intentarlo en el futuro.

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“No sé si este domingo, si Dios quiere así será, pero si no, le digo la verdad, vuelvo en cuatro años a volverme a lanzar cuando esto sea un desastre y voy a ser presidente de Colombia”, manifestó.

El candidato también sostuvo que su propuesta política mantiene una importante presencia en plataformas digitales y rechazó la idea de que su campaña no haya logrado consolidarse entre el electorado.

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“¿Quién dice que no cuajó? Yo soy el más viral en redes sociales. Ayer hicimos un live con Daniel Samper y habían 140.000 conectados a la vez”, aseguró.

Botero utilizó ese argumento para defender la fortaleza de su movimiento y reiterar que considera posible una victoria electoral. “Socio, le digo la verdad, voy a ganar. Yo soy el líder en redes”, agregó.

Asimismo, afirmó que el resultado electoral dependerá principalmente de los sectores populares, “aquí los que deciden son los pobres. No se equivoquen. Porque ustedes están realmente aprovechados y hoy en día la economía de este país es para el 1 %. Y eso no lo vamos a permitir más”, expresó.