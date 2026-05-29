Indignante: señalan a un médico en Bogotá de abusar sexualmente de dos niñas tras distraer a sus acudientes

Un médico general identificado como José David Castro Giraldo, quien trabajaba en la sede de una EPS en la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá, fue capturado recientemente por la Fiscalía tras varias denuncias de presuntos abusos sexuales y otras conductas indebidas en contra de pacientes menores de edad.

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Según el ente acusador, Castro Giraldo recibía a las niñas en consulta y presuntamente obstruía la visibilidad de los padres y acudientes, o les delegaba diferentes funciones para distraerlos durante el chequeo físico, con el propósito de aprovechar ese momento para ejercer comportamientos en contra de la formación y libertad sexual de las menores de edad.

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La investigación ha identificado a dos víctimas de 7 y 10 años, quienes acudieron en compañía del papá y la abuela, respectivamente, a las consultas con el presunto responsable. En los dos casos, Castro Giraldo habría impedido que los familiares de las pacientes vieran de cerca y con detalle la valoración médica, por lo que no pudieron advertir lo sucedido a las menores. Las reprochables agresiones solo fueron conocidas después, cuando las niñas decidieron hablar.

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Por estos hechos, ocurridos en febrero y julio de 2025, una fiscal de la Unidad Especial de investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza su proceso judicial.